Nouvelles fuites du DJI Mini 5 Pro, un candidat sérieux au titre de drone de l’année

Capacités des batteries Standard et Plus apparemment révélées

Un kit de filtres ND et une station de charge trois batteries également aperçus

Le DJI Mini 5 Pro devrait être officiellement lancé en septembre

À l’approche du lancement supposé du très attendu DJI Mini 5 Pro, de nouvelles images de ce drone ultraléger viennent encore de faire surface.

Cette semaine, le leaker reconnu Igor Bogdanov a publié sur X (anciennement Twitter) un cliché inédit du Mini 5 Pro accompagné de plusieurs accessoires. Des photos du drone avaient déjà circulé, mais c’est la première fois qu’apparaissent un hub de recharge pour trois batteries et un ensemble de filtres ND.

👉The process has begun. What other interesting things will we see? In the meantime, a little bit of magic.#djimini5pro pic.twitter.com/cLRFjwyHuVSeptember 3, 2025

Ces accessoires ne constituent pas une réelle surprise, puisqu’ils existaient déjà pour d’anciens modèles DJI. Cependant, voir des filtres ND disponibles dès le lancement rassurera les futurs acheteurs du Mini 5 Pro sur l’engagement de la marque à offrir une qualité d’image optimale. Les photographes et vidéastes de drones considèrent en effet les filtres ND comme essentiels, surtout pour filmer en plein jour.

La publication de Bogdanov confirme également l’existence de deux versions de batteries, standard et Plus. Ces dernières offriraient jusqu’à 52 minutes de vol avec une charge complète, mais leur poids supplémentaire ferait basculer le Mini 5 Pro au-dessus de la catégorie des 250 g, entraînant davantage de restrictions réglementaires.

Il est donc probable que la majorité des utilisateurs se tournent vers les batteries standard, plus légères. Selon certaines rumeurs, elles offriraient déjà 36 minutes d’autonomie, ce qui reste très impressionnant.

Spécifications repérées

Le DJI Mini 4 Pro a une autonomie correcte, mais le Mini 5 Pro pourrait offrir une autonomie encore plus longue. (Image credit: DJI)

Dans la foulée de cette fuite, Jasper Ellens, autre source réputée dans l’univers des drones, a apporté de nouvelles informations concernant la capacité exacte des deux batteries.

En publiant une photo des batteries côte à côte sur DroneXL, Ellens affirme que la version standard disposerait d’une capacité de 2 785 mAh, soit une petite hausse par rapport à celle du Mini 4 Pro (2 590 mAh). La batterie Plus atteindrait 3 350 mAh, ce qui représente une légère baisse face aux 3 850 mAh de la version précédente. Pourtant, l’autonomie annoncée grimperait à 52 minutes, soit 15 % de mieux que sur le Mini 4 Pro.

Le DJI Mini 5 Pro est pressenti pour une sortie officielle à la mi-septembre. DJI reste cependant silencieux et rien n’est confirmé tant que la marque n’aura pas pris la parole. En attendant, voici la liste des spécifications supposées du futur drone.

Spécifications supposées du DJI Mini 5 Pro Capteur d’image 1 pouce capable de filmer jusqu’en 4K à 120 fps Objectif 24 mm avec ouverture f/1.8 Mode téléobjectif équivalent 48 mm Stabilisation mécanique avec amplitude de 225°, incluant un mode vertical LiDAR frontal et capteurs infrarouges omnidirectionnels Autonomie de 36 minutes avec batterie standard

