DJI Mini 5 Pro : un lancement plus proche et moins cher que prévu selon les rumeurs

Un célèbre leaker affirme connaître le prix européen du DJI Mini 5 Pro

Il affirme que le pack Fly More Combo inclura un jeu de filtres ND

Moins d’une semaine après la dernière rumeur concernant le DJI Mini 5 Pro, les fuites d’informations et les images de ce nouveau drone ultraléger continuent de circuler. Le moment semble donc venu de partager une nouvelle mise à jour.

Cette fois, les fuites concernent le prix et la date de sortie du drone. Comme toujours avec ce type d’information, il convient de rester prudent tant que DJI n’a pas officialisé le lancement du Mini 5 Pro.

Cela dit, quand les révélations proviennent de sources fiables rarement prises en défaut, elles méritent d’être prises au sérieux. C’est le cas de Jasper Ellens, rédacteur sur DroneXL, qui affirme avoir obtenu d’une source jugée digne de confiance que le lancement du DJI Mini 5 Pro est prévu pour le 16 septembre 2025. Autrement dit, la semaine prochaine.

Found some nice close up images of the soon to be released #Mini5Pro... and I am expecting the teaser #tomorrow because the launch will definitely be on the 16th! Will this be @DJIGlobal last Mini? Cheers!https://t.co/3dY3KMXUD1September 8, 2025

Il précise que d’autres sources, issues notamment de sites marchands ayant laissé filtrer des indices, évoquent une disponibilité en magasin dès le 17 septembre. Une de ces fuites indique même un tarif de 799 € pour le Mini 5 Pro, livré avec une radiocommande RC-N3 sans écran.

Selon Ellens, le pack DJI Mini 5 Pro Fly More Combo inclurait quant à lui la radiocommande RC2 avec écran tactile, un jeu de filtres ND ainsi que les habituelles trois batteries, le chargeur et le sac de transport. Le prix de ce pack démarrerait à 1129 €.

Un tarif plutôt attractif compte tenu des caractéristiques attendues, comme un capteur de 1 pouce, une détection d’obstacles omnidirectionnelle complète et un système LiDAR frontal.

Mauvaise nouvelle pour les pilotes américains ?

Le DJI Mini 4 Pro est toujours officiellement vendu aux États-Unis, mais son successeur pourrait ne jamais l'être. (Image credit: DJI)

Toujours selon Ellens, le DJI Mini 5 Pro ne serait pas officiellement disponible aux États-Unis. Le fait que DJI n’ait pas lancé ses derniers produits sur ce marché donne du crédit à cette hypothèse. L’entreprise a cependant rappelé à plusieurs reprises qu’elle cherchait encore des solutions pour proposer ses drones et caméras d’action sur le territoire américain.

Si ces informations se confirment et que le Mini 5 Pro sort bien la semaine prochaine, un teaser devrait apparaître très prochainement sur les réseaux sociaux officiels de la marque. Ces annonces surviennent en général quelques jours avant un lancement, ce qui signifie qu’un nouveau drone pourrait être dévoilé d’ici très peu de temps.

Voici les spécifications supposées du DJI Mini 5 Pro.

Caractéristiques présumées du DJI Mini 5 Pro Capteur photo 1 pouce capable de filmer en 4K à 120 fps Objectif 24 mm ouvrant à f/1.8 Mode de prise de vue téléobjectif 48 mm Stabilisation sur 225° avec capture verticale possible Système LiDAR frontal et capteurs infrarouges omnidirectionnels Autonomie de 36 minutes

