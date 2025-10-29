Samsung dévoile officiellement son Galaxy Tri-Fold

Samsung a présenté son Galaxy tri-fold lors d’un événement technologique en Corée du Sud

L’appareil a été montré à la fois plié et déplié

Mais il était exposé derrière une vitre, ce qui empêchait toute interaction avec lui

Il semblerait que Samsung s’apprête à dévoiler officiellement son tout premier téléphone tri-fold (qui pourrait s’appeler Samsung Galaxy TriFold), la marque ayant franchi une première étape en le montrant publiquement.

C’est le tout premier aperçu officiel du Galaxy tri-fold. Selon Chosun (via NotebookCheck), l’entreprise a placé l’appareil dans une vitrine lors d’un récent événement intitulé « K-Tech Showcase », organisé en Corée du Sud.

L’appareil étant exposé sous verre, il n’a pas été possible de l’essayer, mais des photos ont permis de le voir plié et déplié, offrant ainsi un aperçu clair de son design.

Le Samsung Galaxy tri-fold (Image credit: Chosun)

D’après Chosun, le Samsung Galaxy tri-fold disposerait d’un écran de couverture d’environ 6,5 pouces, et atteindrait environ 10 pouces une fois déplié. Ce format en ferait un véritable hybride entre smartphone et tablette.

Ce n’est pas la seule apparition de l’appareil : en plus des photos diffusées, le leaker @UniverseIce a partagé ce qui semble être un rendu officiel du téléphone, montrant ses écrans de plus près.

Galaxy Z Trifold！ pic.twitter.com/9jStEwLQ3wOctober 28, 2025

Une présentation officielle semble imminente.

Le fait que Samsung ait exposé l’appareil, ainsi que la possible existence de rendus officiels, suggère une présentation complète très proche. Il est donc fort probable que de nouvelles informations soient révélées les 31 octobre ou 1er novembre, comme certaines rumeurs l’indiquent déjà.

En revanche, ceux qui espéraient pouvoir l’acheter pourraient être déçus, car il se dit que le Galaxy tri-fold ne serait commercialisé que dans quelques pays d’Asie.

Cela reste néanmoins un appareil très prometteur. Il fait partie des tout premiers téléphones tri-fold (Huawei en propose déjà un, le Mate XT), et c’est la première fois depuis longtemps que Samsung expérimente un nouveau format.

Il sera intéressant de voir si le public suit, mais en cas de succès, un renouvellement annuel pourrait voir le jour — avec, peut-être, une disponibilité mondiale à l’avenir.