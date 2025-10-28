Le Galaxy Tri-Fold vous faisait rêver ? Samsung vous laisse sur le carreau

Une source fiable avance que le Samsung Galaxy tri-fold ne serait commercialisé que dans certaines régions d’Asie

Cette information contredit légèrement une précédente fuite, qui laissait entendre qu’un lancement plus large était envisageable

Compte tenu de son prix probablement élevé et de sa conception encore perfectible, ce modèle pourrait de toute façon ne pas représenter un achat judicieux

L’une des grandes interrogations autour du Samsung Galaxy tri-fold concerne les marchés sur lesquels il sera disponible, et donc la possibilité réelle de l’acheter. De nouveaux éléments viennent de surgir à ce sujet.

Selon Evan Blass – une source bien connue pour la fiabilité de ses informations dans le domaine des smartphones – le Samsung Galaxy tri-fold (ou Galaxy TriFold, comme une fuite l’indique) devrait être réservé à quelques pays d’Asie : la Corée du Sud, la Chine, Taïwan, Singapour, et possiblement les Émirats arabes unis.

L’incertitude demeure, mais la probabilité d’une commercialisation au-delà de ces zones est jugée “très faible”. Une précédente fuite avait toutefois évoqué une éventuelle disponibilité aux États-Unis et en Europe, laissant un mince espoir.

Unfortunately for foldable enthusiasts -- and despite recent rumors to the contrary -- I think it's very unlikely that Samsung will release its first trifold beyond Korea, the greater Chinese market (including Singapore & Taiwan), & possibly the UAE. I'd love to be wrong, though.October 26, 2025

L’optimisme reste limité, car en plus de la réputation bien établie d’Evan Blass, le Galaxy tri-fold ne semble pas conçu pour le grand public. Ce format de smartphone est totalement inédit, du moins sur les marchés occidentaux, ce qui rend la demande difficile à anticiper. Et avec un tarif très élevé attendu, l’enthousiasme pourrait rester marginal.

Dans ce contexte, un lancement limité paraît logique. Si le produit rencontre un certain succès, un modèle suivant, plus abouti et potentiellement distribué plus largement, pourrait voir le jour l’année suivante.

Attendre pourrait être un meilleur choix

Ceux qui espéraient pouvoir acquérir le Galaxy tri-fold pourraient être déçus. Pourtant, comme le souligne Blass dans une autre publication, cette disponibilité restreinte pourrait s’avérer être une bonne nouvelle déguisée. À l’image du tout premier Galaxy Fold, cette première version du tri-fold pourrait souffrir de défauts de jeunesse.

Ainsi, il pourrait être plus sage d’attendre une seconde génération. D’ici là, Samsung aura récolté les retours des utilisateurs et corrigé les principaux défauts.

Évidemment, rien ne garantit qu’un second modèle verra le jour, ni qu’il bénéficiera d’un lancement mondial. Tout dépendra de la performance de ce premier appareil.

Cela dit, un lancement mondial n’est pas totalement à exclure. Il peut donc être intéressant de suivre son arrivée officielle, que les fuites situent autour du 31 octobre ou du 1er novembre. L’annonce pourrait donc être imminente.