Une nouvelle fuite dévoile le design et les trois atouts clés du Samsung Galaxy tri-fold

Le Galaxy Z Fold 7 a peut-être été lancé récemment et acclamé par la critique, mais nous attendons toujours le modèle à tri-fold de Samsung.

De nouveaux détails sur le Galaxy tri-fold ont fuité

On peut s’attendre à la présence du paiement NFC, de la recharge sans fil et de la recharge inversée

L’appareil adopterait vraisemblablement un format pliant vers l’intérieur

Samsung avait offert un bref aperçu de son smartphone tri-fold en janvier dernier lors du lancement du Galaxy S25, mais il n’a toujours pas été dévoilé officiellement. En attendant, une nouvelle fuite permet d’en savoir un peu plus sur ce qui se prépare.

Le leaker @TechHighest (relayé par SamMobile) a découvert trois animations liées au tri-fold. Elles seraient dissimulées dans l’interface One UI, même si leur origine exacte n’a pas été précisée.

Ces animations semblent confirmer – comme déjà évoqué dans de précédentes rumeurs – que l’appareil utilisera bien un format pliant vers l’intérieur. L’écran principal se replierait donc depuis les côtés, tandis qu’un écran secondaire serait accessible lorsque le smartphone est fermé.

Trois fonctionnalités apparaissent également : le paiement NFC, la recharge sans fil et la recharge inversée (permettant d’alimenter de petits appareils comme des écouteurs directement à l’arrière du téléphone). Rien de surprenant, puisque toutes ces options équipent déjà les derniers modèles haut de gamme de Samsung, mais elles restent dignes d’intérêt.

Ce que nous pensons savoir

Au-delà de cette courte démonstration en janvier, Samsung est resté discret sur les détails de son tri-fold. La marque a toutefois confirmé que l’appareil était toujours en préparation et qu’il serait disponible à l’achat avant la fin de l’année.

D’après un leaker, le smartphone pourrait être dévoilé très prochainement et porterait le nom de Galaxy Z Trifold – un clin d’œil évident aux autres modèles pliables de la gamme, tels que les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

D’autres indices repérés dans le logiciel One UI avant le lancement du tri-fold montrent notamment une interface multitâche repensée pour exploiter la grande surface d’écran, ainsi qu’un aperçu de la manière dont les trois panneaux viendront s’emboîter.

Côté performances, tout porte à croire que la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite sera au rendez-vous, sans surprise. En revanche, les vitesses de recharge pourraient se montrer assez modestes. Et pour celles et ceux qui envisageraient un achat, il faudra sans doute prévoir un budget conséquent.