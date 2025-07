Le lancement du smartphone tri-pliable de Samsung pourrait avoir lieu dans trois mois

La marque Galaxy Z Trifold a été déposée par Samsung

Samsung laisse entrevoir le lancement du téléphone depuis janvier 2025

L’arrivée d’un smartphone tri-fold signé Samsung ne fait plus vraiment de doute. Il avait été évoqué dès l’événement Unpacked de janvier, et de nouvelles fuites laissent entrevoir un lancement concret plus tard dans l’année, ainsi qu’un nom officiel pour l’appareil.

Selon le leaker réputé Ice Universe, relayé par Android Authority, ce modèle tri-pliable pourrait être présenté au mois d’octobre. Cela placerait son lancement trois mois après celui des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, et trois mois avant l’arrivée attendue du Galaxy S26.

Lors de l’édition Unpacked de juillet, Samsung a brièvement mentionné ce tri-pliable après avoir présenté ses nouveaux smartphones pliants et la Galaxy Watch 8. L’entreprise s’est contentée de rappeler que le concurrent du Huawei Mate XT n’avait pas été oublié, et qu’il restait bien prévu au programme.

Des rumeurs diffusées en début d’année évoquaient déjà un lancement pour la fin 2025. L’absence d’annonce à ce jour ne constitue donc pas une réelle surprise. Reste à savoir si un événement dédié sera organisé pour son dévoilement.

Et ce pourrait bien être son nom

Le Huawei Mate XT tri-fold (Image credit: Huawei)

Des indices laissaient penser que l’appareil s’appellerait Galaxy G Fold, mais cela semble peu probable. D’après GalaxyClub, cité par SamMobile, le nom Galaxy Z Trifold a été officiellement déposé par Samsung en Corée du Sud.

Ce choix paraît logique : il s’inscrit dans la nomenclature actuelle de la gamme Z, tout en signalant clairement la présence d’un pli supplémentaire – et donc d’un écran supplémentaire. Même si rien n’est confirmé avant l’annonce officielle, le nom semble cohérent, d’autant que les documents officiels sont consultables en ligne.

Cependant, l’équipe de GalaxyClub émet encore quelques réserves. Il pourrait ne s’agir que d’un nom provisoire, ou bien Samsung pourrait choisir une autre appellation lors du lancement international du téléphone.

Un élément semble plus certain : le prix. Le Huawei Mate XT, principal rival, se positionne sur un segment très haut de gamme. Et selon les estimations actuelles, le modèle tri-pliable de Samsung pourrait coûter entre 3 000 et 3 500 dollars, soit environ entre 2 500 et 3 000 euros.