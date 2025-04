Tri-fold Samsung : la taille du G Fold se précise avec cette nouvelle fuite

Samsung a confirmé travailler sur un smartphone pliable à trois volets. Si peu d'informations officielles ont encore été partagées, une nouvelle fuite apporte quelques précisions sur la taille de l’écran principal.

Cette information provient du leaker bien connu Digital Chat Station, relayé par Notebookcheck. D’après lui, l’écran principal mesurerait environ 9,9 pouces. C’est légèrement inférieur à celui du Huawei Mate XT, qui propose une dalle de 10,2 pouces.

Cette taille corrobore les précédentes rumeurs évoquant un écran principal de 9,96 pouces et un écran externe de 6,49 pouces. Une configuration qui marquerait une différence importante avec celle du Mate XT.

