Il se pourrait qu’aucun Samsung Galaxy S26 Plus ne voie le jour, celui-ci étant remplacé par le Galaxy S26 Edge

Les tailles d’écran de la série Galaxy S26 ont également fuité

Le S26 pourrait bénéficier d’un écran légèrement plus grand que celui du S25, tandis qu’aucun véritable changement ne serait prévu pour les deux autres modèles

L’année a été atypique pour les smartphones Samsung, la marque ayant lancé plus de modèles haut de gamme qu’à l’accoutumée. Récemment, le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE a marqué la première apparition d’un modèle pliant estampillé « FE ». Avant cela, le Samsung Galaxy S25 Edge s’est présenté comme une version plus fine que le reste de la gamme S25.

Des évolutions supplémentaires pourraient survenir l’an prochain, mais à l’inverse de cette année, la tendance pourrait être à la réduction du nombre de références produites.

D’après un article du site sud-coréen The Elec, relayé par Phone Arena, il n’y aurait pas de Samsung Galaxy S26 Plus. Le Samsung Galaxy S26 Edge viendrait en prendre la place.

Il convient de rester prudent, mais cette hypothèse semble crédible. Le Galaxy S25 Edge partage déjà plusieurs points communs avec le Galaxy S25 Plus : même taille d’écran, même processeur, seule une caméra en moins et un format plus fin. Il serait donc logique d’éviter un doublon.

Cette stratégie rapprocherait aussi la série Galaxy S26 de ce que prépare Apple avec ses iPhone 17. La marque à la pomme s’apprêterait à remplacer l’iPhone 17 Plus par un iPhone 17 Air. Samsung aurait tout intérêt à suivre cette logique pour proposer une alternative à chaque modèle Apple.

Des tailles d’écran similaires

Le Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le même rapport détaille également les tailles d’écran possibles de la série Samsung Galaxy S26. Celles-ci resteraient proches des modèles actuels : le Galaxy S26 afficherait une diagonale de 6,27 pouces, le S26 Edge 6,66 pouces, et le S26 Ultra atteindrait 6,89 pouces.

En comparaison, le Galaxy S25 dispose d’un écran de 6,2 pouces, le Galaxy S25 Edge d’un écran de 6,7 pouces, et le S25 Ultra d’un écran de 6,9 pouces. En pratique, si ces informations se confirment, Samsung devrait continuer à annoncer des écrans de 6,7 et 6,9 pouces pour les S26 Edge et Ultra. Le modèle standard pourrait quant à lui être arrondi à 6,3 pouces.

Certaines personnes pourraient se montrer déçues par l’absence de réelle augmentation des dimensions, mais ces formats restent proches de l’équilibre idéal. Et pour celles et ceux en quête d’un écran plus grand, le Galaxy Z Fold 7 restera une option à considérer.

La série Galaxy S26 ne devrait toutefois pas être lancée avant le début de l’année 2026. D’ici là, plusieurs de ces premières fuites pourraient très bien se révéler inexactes.