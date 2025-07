Le deuxième événement Galaxy Unpacked de Samsung pour l’année 2025 vient de s’achever – et les amateurs de smartphones pliables et de montres connectées y ont trouvé leur compte.

Comme l’avaient anticipé les nombreuses fuites, Samsung a dévoilé trois nouveaux modèles pliants. En tête d’affiche, le nouveau Galaxy Z Fold 7, accompagné de deux versions plus abordables : le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip 7 FE (qui semble en réalité être un Z Flip 6 légèrement reconditionné).

Mais ce rendez-vous n’était pas uniquement centré sur les smartphones pliables : la série Galaxy Watch 8 y a également été présentée. Aux côtés de la nouvelle Galaxy Watch 8, la Galaxy Watch 8 Classic marque le retour de la lunette rotative, tout en affichant une allure de montre élégante.

Que faut-il retenir – ou regretter – de ce qui sera sans doute le dernier événement Unpacked de l’année 2025 ? Voici l’essentiel, condensé en quelques points.

1. Le Samsung Galaxy Z Flip 7 offre enfin un écran externe vraiment exploitable

Ces dernières années, la série Galaxy Z Flip donnait l’impression d’avoir un train de retard sur ses rivaux – mais cela change enfin avec le Galaxy Z Flip 7.

Samsung semble avoir innové là où il le fallait avec ce nouveau modèle à clapet, qui se dote d’un écran externe spacieux et séduisant (désormais de 4,1 pouces) ainsi que de plusieurs améliorations destinées à la durabilité : charnière renforcée et puce Exynos 2500 plus puissante.

Samsung Galaxy Z Flip 7 hands-on: just LOOK at that cover screen!

L’écran interne a lui aussi gagné en dimensions. Avec 6,9 pouces, il est plus grand et plus large que celui du Galaxy Z Flip 6, et cette évolution “donne au téléphone des allures de Galaxy S25 Ultra, loin du format atypique des pliables précédents”.

Autres avancées notables : une batterie de plus grande capacité et une meilleure étanchéité. Mais l’essentiel reste cette nouvelle expérience d’affichage. Les deux écrans sont plus grands, mieux définis, et grâce à cela, la série Flip rattrape (voire dépasse) la concurrence, à commencer par le Motorola Razr Ultra.

2. Le Samsung Galaxy Z Fold 7 vise le niveau “Ultra”, avec un prix en conséquence

Le Galaxy Z Fold 7 a sans doute volé la vedette lors de cet Unpacked. Loin d’un simple ajustement, il s’agit d’une refonte globale du déjà excellent Z Fold 6.

Côté performances, rien d’étonnant : puce Snapdragon 8 Elite et, dans ses versions les plus haut de gamme, 4 Go de RAM supplémentaires. Mais Samsung a aussi intégré un nouvel appareil photo principal de 200 MP et agrandi les deux écrans.

Samsung Galaxy Z Fold 7 hands-on: the essence of Ultra in an insanely thin device

Plus impressionnant encore : c’est le Z Fold le plus fin et le plus léger jamais conçu. Il pèse seulement 215 g (soit moins qu’un Galaxy S25 Ultra), et affiche une épaisseur de 8,9 mm une fois plié, 4,2 mm une fois déplié.

Mais cette finesse a un prix : le Galaxy Z Fold 7 débute à 2 099 euros.

3. Le Galaxy Z Flip 6 renaît sous les traits du Galaxy Z Flip 7 FE

Pour la première fois, Samsung décline l’un de ses pliables en version FE, offrant ainsi une porte d’entrée plus abordable. Ceux qui suivent l’actualité des smartphones auront cependant un air de déjà-vu en découvrant le Galaxy Z Flip 7 FE.

Et pour cause : il s’agit pratiquement d’un Galaxy Z Flip 6 reconditionné. Dimensions identiques, poids identique, écran pliant de 6,7 pouces à 120 Hz et écran externe de 3,4 pouces à 60 Hz.

Les capteurs photo sont les mêmes (et correspondent également à ceux du Z Flip 7 classique), tout comme la batterie de 4 000 mAh.

Les seules différences concernent la puce et la mémoire vive : Exynos 2400 et 8 Go pour le Flip 7 FE, contre Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go pour le Z Flip 7. Moins puissant donc, mais aussi moins cher : tarif de départ fixé à 999 euros. Reste à voir si cet écart de prix suffira à séduire.

4. La Galaxy Watch 8 devient plus fine et plus lumineuse

Les smartphones n’étaient pas seuls à l’honneur : Samsung a aussi présenté de nouveaux objets connectés, dont la Galaxy Watch 8. Cette montre adopte un nouveau design affiné à 8,6 mm d’épaisseur et propose un écran nettement plus lumineux, atteignant les 3 000 nits.

Les nouveautés ne concernent pas que le matériel : la Watch 8 intègre aussi de nouvelles fonctions logicielles, comme Gemini au poignet ou encore un nouveau coach de course avec 160 plans d'entraînement personnalisés.

Une fonction appelée “Indice antioxydant” fait également son apparition, censée indiquer si l’alimentation contient suffisamment de fruits et légumes (même si la réponse ne surprendra probablement personne).

Tout n’est pas parfait : la prise en main signale une autonomie encore trop courte. Mais les évolutions annoncées s’annoncent prometteuses. Et pour les amateurs de montres traditionnelles, une version Classic est aussi de retour, avec lunette rotative.

5. La Galaxy Watch 8 Classic joue les remplaçantes de l’Ultra

L’an dernier, Samsung lançait la Galaxy Watch Ultra. Cette année, pas de nouveau modèle Ultra, mais une Galaxy Watch 8 Classic.

La Classic reprend la fameuse lunette rotative des versions précédentes, et la prise en main salue une fois de plus ce choix. On y retrouve aussi quelques éléments hérités de l’Ultra, comme un bouton personnalisable. Visuellement très soignée, cette montre ne passe pas inaperçue avec ses 10,6 mm d’épaisseur.

Le reste des nouveautés se trouve côté logiciel : Gemini, détection de l’apnée du sommeil et l’application Running Coach font partie des apports notables.

Proposée à 379 euros, elle coûte plus cher que la Watch 8 standard, mais devrait en séduire plus d’un.

6. Google Gemini arrive sur la Galaxy Watch 8 – et toutes les montres sous Wear OS

Parmi les annonces marquantes liées à l’IA, Google Gemini arrive sur la série Galaxy Watch 8. Et Google a confirmé dans la foulée que Gemini allait être déployé sur toutes les montres sous Wear OS, y compris celles d’Oppo, OnePlus, Xiaomi, ou encore les Pixel Watch.

Cela signifie qu’il sera possible d’interagir avec Gemini sans smartphone à proximité, en posant ses questions à la montre en langage naturel. En théorie, les réponses devraient être rapides et précises – à vérifier en pratique.

Le déploiement commencera “dans les prochaines semaines”, à condition que la montre fonctionne avec Wear OS 4 ou version ultérieure.

7. One UI 8 arrive bientôt (mais pas pour tout le monde)

Le déploiement de One UI 7 semble encore récent – et pour cause : l’interface de Samsung basée sur Android 15 date de décembre 2024. Pourtant, One UI 8 arrive déjà, préinstallée sur les Z Fold 7 et Z Flip 7, commercialisés à partir du 25 juillet.

Quelles nouveautés ? D’après les rumeurs récentes, l’OS proposera une meilleure fonction d’effacement audio par IA, un Gemini Live plus puissant (aussi disponible sur l’écran externe du Z Flip 7) et une version améliorée de Circle to Search, qui s’appuie sur le mode IA de Google pour fournir des réponses plus approfondies.

Mais une question reste sans réponse : quand One UI 8 sera-t-il déployé sur les anciens modèles comme le Galaxy S25 ? Samsung est resté muet sur le sujet lors de l’événement, ce qui laisse planer l’incertitude – à l’image du lancement de One UI 7.

8. Le Z Fold 7 fait l’impasse sur le S Pen

Autre information qui risque de diviser : le Galaxy Z Fold 7 ne prend plus en charge le S Pen. Une décision liée à la volonté de proposer un design plus fin.

En supprimant la couche d’affichage dédiée au stylet, Samsung a réussi à réduire l’épaisseur du téléphone à 8,9 mm plié et 4,2 mm déplié. Un compromis qui en agacera certains, mais jugé justifié par le constructeur.

Pour rappel, la série Z Fold n’a jamais intégré le S Pen ni d’emplacement pour le ranger. De plus, il ne pouvait être utilisé que sur l’écran interne, et non sur l’écran externe. Cela n’empêchera pas certains utilisateurs d’y voir un abandon de l’héritage des anciens Galaxy Note.

9. Le smartphone pliable à trois volets de Samsung n’est toujours pas prêt

Tous les signes semblaient annoncer un teaser officiel du smartphone pliable à trois volets de Samsung – surnommé G Fold dans les rumeurs – lors de cet Unpacked 2025. Mais il n’en a rien été : pas même quelques secondes de bande-annonce.

Une vraie déception, surtout après l’apparition d’indices dans One UI 8 et des rumeurs crédibles évoquant un début de production dès septembre. De quoi espérer un début de communication officielle.

Mais plusieurs raisons peuvent expliquer cette absence. D’abord, son caractère exclusif : ce modèle serait réservé à certains marchés, notamment la Corée du Sud et la Chine. Ensuite, son prix, très élevé selon les premières estimations, autour de 3 000 à 3 500 dollars.

Dans ces conditions, une présentation mondiale n’aurait sans doute pas eu beaucoup de sens. Cela ne réduit en rien l’attente autour de cette future déclinaison pliable.