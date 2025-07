L’Union européenne a publié une base de données consacrée à l’autonomie des batteries de smartphones

Il en ressort que le Galaxy S25 Ultra de Samsung offrirait une excellente longévité

De nombreuses autres informations intéressantes émergent également de ces données

Pour celles et ceux qui recherchent le smartphone à la meilleure autonomie sur la durée, l’Union européenne vient de simplifier les choses. Elle a en effet mis en ligne une base de données recensant les performances des batteries (source : Android Authority) pour une vaste sélection de smartphones populaires. Et certains résultats valent le détour.

Parcourir le nouveau registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique n’est pas des plus intuitifs : il faut connaître le numéro de modèle exact, et non simplement taper un nom comme “Google Pixel 9a”. Mais une fois ce numéro en main, il est possible d’accéder à des informations sur l’autonomie de la batterie, l’indice de protection contre l’eau et la poussière, la résistance aux chutes, et plus encore.

C’est donc un bon outil pour comparer les smartphones entre eux et identifier les points forts de chacun. Par exemple, dans le duel classique entre Samsung et Apple, un coup d’œil aux données de l’iPhone 16 Pro Max et du Samsung Galaxy S25 Ultra réserve une surprise : le modèle de Samsung est donné pour un nombre de cycles de charge deux fois supérieur à celui de l’iPhone.

Plus précisément, l’Union européenne indique que le Galaxy S25 Ultra est prévu pour 2 000 cycles de charge, contre 1 000 pour l’iPhone 16 Pro Max. Sur le papier, cela place Samsung en position de force dans le domaine de la batterie.

Mais les choses ne sont pas aussi simples qu’il y paraît. L’autonomie “par cycle” du S25 Ultra est évaluée à un peu moins de 45 heures, ce qui, selon l’UE, correspond au temps d’utilisation entre une charge complète et le moment où la recharge devient nécessaire.

Pour l’iPhone 16 Pro Max, cette autonomie par cycle atteint 48 heures. En clair, l’iPhone pourrait durer un peu plus longtemps entre deux charges, mais le Galaxy S25 Ultra tiendrait plus longtemps au total grâce à un plus grand nombre de cycles.

Comparatif des meilleurs smartphones

(Image credit: Shutterstock)

Qu’en est-il des autres smartphones populaires ? Les fiches des principaux modèles figurant dans les classements ont été retrouvées dans la base européenne et intégrées dans un tableau comparatif.

Selon ces données, le OnePlus 13 est celui qui affiche la plus longue autonomie par cycle, avec 61 heures et 36 minutes. À l’inverse, l’iPhone 16 Pro se retrouve en bas du classement avec seulement 37 heures. Les deux modèles sont cependant prévus pour 1 000 cycles de charge.

À noter : le nombre total de cycles n’indique pas combien de fois la batterie peut être rechargée avant de tomber en panne, mais plutôt combien de cycles complets peuvent être effectués avant que les performances commencent à se dégrader. Ces chiffres ne représentent donc pas à eux seuls la durée de vie globale du smartphone.

Quid de la fiabilité de ces informations ? Il est fort probable qu’elles soient auto-déclarées, ce qui pourrait inciter à gonfler les résultats. Toutefois, l’Union européenne impose des règles précises sur la manière dont l’endurance des batteries doit être mesurée. Si ces règles sont respectées, on peut accorder une certaine confiance aux données, même si aucune garantie absolue ne peut être donnée.

En plus de prendre ces chiffres avec un minimum de recul, il faut aussi rappeler que d’autres critères entrent en jeu dans le choix d’un smartphone : performances, qualité photo, interface logicielle, durabilité… Mais pour celles et ceux qui placent l’autonomie au sommet de leurs priorités, cette base européenne pourrait bien devenir une ressource précieuse.