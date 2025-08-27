One UI 8 pourrait offrir au futur tri-fold de Samsung un avantage décisif sur le Z Fold 7

La dernière fuite autour du Samsung tri-fold vient d’apparaître

Elle concerne le fonctionnement de One UI sur l’appareil

La sortie du smartphone est attendue pour le mois d’octobre

L’attente avant le lancement du très attendu tri-fold de Samsung ne devrait plus être très longue, et une nouvelle fuite logicielle pourrait bien révéler comment ce modèle se démarquera du tout récent Galaxy Z Fold 7.

L’équipe de SammyGuru (relayée par 9to5Google) a mis la main sur des éléments cachés de One UI 8 indiquant que le tri-fold serait capable d’afficher trois applications côte à côte sur son écran principal – une expérience multitâche poussée à son maximum.

Sur le Galaxy Z Fold 7 (et ses prédécesseurs), il est déjà possible d’ouvrir trois applications simultanément sur l’écran principal de 8 pouces, mais l’une d’elles doit obligatoirement occuper la moitié supérieure ou inférieure de l’écran. Les deux autres se retrouvent alors comprimées dans les coins.

Autre amélioration évoquée : le tri-fold pourrait afficher jusqu’à trois écrans d’accueil distincts, reproduits depuis l’écran externe. Ces écrans pourraient être parcourus par un simple geste de balayage.

Les rumeurs jusqu'à présent

L'écran principal du Samsung tri-fold comportera trois sections, comme le Huawei Mate XT. (Image credit: Future)

Ces fuites sont prometteuses sur le plan logiciel, puisqu’elles montrent que Samsung semble avoir réfléchi à ce qui fait la singularité d’un tri-fold. Selon ce dernier rapport, ces fonctionnalités arriveraient avec One UI 8.5.

Étant donné que One UI 8 équipe déjà certains appareils, dont le Galaxy Z Fold 7, cela laisse penser que le tri-fold n’est plus très loin de sa présentation officielle. Les rumeurs antérieures parlaient d’une annonce prévue en octobre.

Samsung avait d’ailleurs teasé l’appareil dès janvier, lors du lancement du Galaxy S25. Depuis, peu d’informations officielles ont circulé à son sujet.

Si les fuites et rumeurs s’avèrent exactes, le smartphone devrait embarquer un châssis en titane, une puce Snapdragon 8 Elite, un triple module photo arrière, des temps de charge plutôt classiques, et un écran de 9,96 pouces. Il faudrait également prévoir un prix élevé.