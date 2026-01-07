CES 2026, jour 2 : les 11 meilleurs gadgets que nous avons vus aujourd'hui, des lampes torches intelligentes aux nouveaux ordinateurs portables Dell XPS

TechRadar couvre en profondeur l’édition 2026 du CES, avec tous les temps forts dévoilés en temps réel. Rendez-vous sur la page dédiée pour suivre les dernières actualités et lire les premiers avis sur les téléviseurs 8K, les écrans pliables, les nouveaux smartphones, ordinateurs portables, objets connectés pour la maison et les dernières avancées en intelligence artificielle.

On a déjà pu découvrir de nombreuses nouveautés lors de la première journée du CES 2026 – le résumé complet est à retrouver dans notre récap du jour 1 – mais la deuxième journée du plus grand salon tech de l’année a encore réservé son lot de surprises.

Pour celles et ceux qui découvrent le CES (anciennement le Consumer Electronics Show), il s’agit du salon basé à Las Vegas où les plus grandes marques de la tech viennent dévoiler leurs nouveautés de l’année à venir, et faire monter l’enthousiasme autour des innovations à venir.

Ce sont aussi les pépites plus discrètes et insolites qui font le sel de l’événement. Entre électroménager intelligent et rollers géants, tout y passe.

Voici les temps forts de cette deuxième journée du CES 2026, et une fois encore, les innovations présentées oscillent entre belles trouvailles et idées complètement folles.

1. Clicks Communicator

Fonction phare : le clavier façon BlackBerry

Voici le Clicks Communicator (Image credit: Clicks)

BlackBerry revient sur le devant de la scène… ou presque. La marque Clicks, déjà connue pour ses claviers physiques compatibles avec smartphones, propose désormais son propre téléphone baptisé Clicks Communicator. Une aubaine pour celles et ceux en manque de clavier à l’ancienne.

En plus du clavier physique, le Communicator intègre un bouton latéral personnalisable pour enregistrer rapidement des notes vocales, un port microSD, ainsi qu’une prise jack audio. Il est d’ores et déjà possible de le réserver pour 399 $ (environ 340 €), avec une livraison prévue dans l’année.

2. Dell XPS 14 2026

Fonction phare : un design repensé avec soin

Nous avons vu le nouveau Dell XPS 14 (Image credit: Future / John Loeffler)

Dell redonne un coup de projecteur à sa gamme XPS, avec de nouveaux modèles 14 et 16 pouces pour 2026, que nous avons déjà pu tester brièvement. Le modèle 14 pouces s’annonce comme le plus séduisant, bien que les deux versions soient particulièrement élégantes.

Le XPS 14 édition 2026 séduit par sa finesse, sa robustesse, et son équipement haut de gamme : puces Intel Core Ultra, jusqu’à 64 Go de mémoire vive, et jusqu’à 4 To de stockage SSD. Un package très complet, proposé à partir de 2 049,99 $ (prix en euros à confirmer pour le marché français).

3. Birdbuddy 2 Mini

Fonction phare : la détection intelligente des oiseaux

Le Birdbuddy 2 Mini est plus compact que le modèle original. (Image credit: Birdbuddy)

Les spécialistes des mangeoires connectées Birdbuddy reviennent avec le Birdbuddy 2 Mini. Comme son nom l’indique, ce nouveau modèle est plus compact, plus abordable, mais conserve les mêmes spécificités techniques que la version précédente lancée l’an dernier.

La caméra intégrée filme en 2K, et l’intelligence artificielle reconnaît les oiseaux à partir de signaux audio et visuels. Les précommandes sont ouvertes, avec une livraison prévue cette année. Le tarif est fixé à 129 $ (environ 110 €).

4. Luna Band

Fonction phare : aucun abonnement à prévoir

Le Luna Band fonctionne sans écran. (Image credit: Luna)

Les trackers de fitness sans écran sont discrets et légers, mais la référence du marché, Whoop, repose sur un système par abonnement. Le nouveau Luna Band entend se poser en alternative avec un paiement unique à l’achat de l’appareil.

L’appareil embarque des commandes vocales pour éviter les manipulations tactiles, tout en proposant une application mobile pour tout contrôler. Le prix exact reste à confirmer.

5. Samsung Galaxy Book6

Fonction phare : les nouvelles puces Intel Core Ultra Series 3

Le Galaxy Book6 est une nouveauté pour 2026. (Image credit: Samsung)

Samsung entend bien rivaliser avec les meilleurs ordinateurs portables Mac et Windows grâce à sa nouvelle série Galaxy Book6. Les modèles présentés intègrent les toutes dernières puces Intel, tout en conservant finesse et légèreté, sans oublier une bonne dose de fonctionnalités dopées à l’IA.

D’après les démonstrations faites au CES 2026, cette nouvelle gamme laisse entrevoir d’excellentes performances, couplées à une autonomie très solide – un point crucial pour tout utilisateur nomade.

6. Briques Lego intelligentes

Fonction phare : des briques Lego vraiment interactives

Les briques Lego sont désormais équipées d'une intelligence intégrée (Image credit: Lego)

Lego passe à la vitesse supérieure avec une série de Smart Bricks, des briques intelligentes capables de détecter les autres blocs, d’émettre des sons (batailles spatiales, par exemple), et plus encore.

À l’extérieur, ces briques ressemblent aux versions classiques. Mais à l’intérieur, tout change. Une fiche explicative détaillée a été publiée pour mieux comprendre leur fonctionnement. Les premières versions seront intégrées à des sets Star Wars, avec un prix légèrement supérieur aux briques traditionnelles.

7. Shokz OpenFit Pro

Fonction phare : une réduction de bruit bluffante

Nous avons testé le Shokz Openfit Pro (Image credit: Future)

Pour celles et ceux qui cherchent à réduire efficacement le bruit ambiant sans pour autant s’isoler totalement, les écouteurs Shokz OpenFit Pro sont à envisager. Leur conception « oreille ouverte » n’empêche pas une réduction de bruit performante.

Déjà testés sur place, ces écouteurs tiennent leurs promesses. Matériaux haut de gamme, son de qualité et prise en charge du Dolby Atmos : un trio séduisant proposé à 249 €.

8. Timeli Flashlight

Fonction phare : une aide d’urgence intégrée

La lampe torche Timeli Flashlight ne se contente pas d’éclairer avec une intensité impressionnante. Elle embarque également un GPS, une caméra, et surtout un bouton d’urgence qui permet d’alerter immédiatement les secours.

Une fonction qui peut littéralement sauver une vie. L’appareil est proposé à 299 $ (environ 255 €). L’option de mise en relation avec les secours repose sur un abonnement, mais une année complète de service est incluse à l’achat.

9. Victrola Soundstage

Fonction phare : un tout-en-un compact pour le vinyle

Le nouveau Victrola Soundstage (Image credit: Victrola)

Les amateurs de vinyle ne sont pas oubliés au CES 2026. Preuve en est avec la Victrola Soundstage : une platine vinyle posée directement sur son enceinte, pour une expérience tout-en-un très compacte.

L’ensemble sera disponible mi-année, au tarif de 349,99 $ (environ 300 €). Un bon compromis pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l’univers du vinyle sans multiplier les appareils.

10. HP Eliteboard G1a

Fonction phare : un format ultra mobile

Le HP Eliteboard G1a est un PC intégré dans un clavier. (Image credit: HP)

Chaque année, le CES regorge de concepts innovants, et le HP Eliteboard G1a en fait partie. Cet appareil intègre tout un ordinateur dans un simple clavier. Il suffit d’ajouter une souris et un écran externe pour travailler instantanément.

La configuration est suffisamment puissante pour recevoir la certification Copilot+. Le prix n’a pas encore été communiqué, mais ce format est taillé pour les professionnels en mouvement, avec un poste de travail qui tient… dans un clavier.

11. Audio-Technica AT-LP7X

Fonction phare : un design soigné

Le nouveau Audio-Technica AT-LP7X sera lancé lors du CES 2026. (Image credit: Audio-Technica)

Deuxième platine vinyle de cette sélection, le modèle AT-LP7X signé Audio-Technica s’inscrit dans la lignée du très apprécié AT-LP7 sorti en 2019. Ici, on retrouve un entraînement par courroie entièrement manuel, un préampli phono intégré, et une large compatibilité de cartouches.

L’esthétique, fidèle à celle de son prédécesseur, en fait un très bel objet. Le modèle est disponible dès maintenant au tarif de 679 £ (environ 780 €).