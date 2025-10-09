iOS 26.1 vous forcera à sortir du lit

La deuxième bêta d’iOS 26.1 est désormais disponible

Elle introduit un écran de réveil repensé, obligeant à effectuer un balayage pour désactiver une alarme

Parmi les autres nouveautés figurent des entraînements personnalisés et une option permettant de télécharger automatiquement les mises à jour de sécurité

Il n’y a rien de pire que de rater une alarme. Avec la mise à jour iOS 26.1, Apple semble vouloir réduire les risques que cela se produise.

Dans cette deuxième bêta, repérée notamment par MacRumors, l’écran de réveil change de design : au lieu d’un simple appui sur un bouton pour éteindre l’alarme, il faut désormais balayer l’écran.

Ce nouveau geste devrait nécessiter un minimum d’éveil pour couper l’alarme, et permettrait d’éviter une désactivation accidentelle lorsqu’il s’agissait simplement de l’ajourner (ce qui reste un simple appui).

(Image credit: MacRumors / Apple)

Le même mécanisme de balayage est utilisé pour les minuteurs dans iOS 26.1 bêta 2. Moins essentiel dans ce cas, mais utile malgré tout, et surtout cohérent avec le reste de l’interface.

Bien entendu, en tant que bêta, cette version reste sujette à modifications. Apple pourrait encore faire évoluer cet écran d’ici à la sortie finale d’iOS 26.1, voire revenir à l’ancien design. Cela dit, cette amélioration semble suffisamment pertinente pour espérer qu’elle soit maintenue.

Nouvelles fonctions et retouches visuelles

Ce changement lié à l’alarme n’est pas la seule nouveauté. La bêta propose également la création d’entraînements personnalisés dans l’application Forme, ainsi qu’un nouveau bouton dans les réglages pour activer le téléchargement automatique des mises à jour de sécurité.

La plupart des autres modifications sont d’ordre visuel. On note, par exemple, un réajustement de certains titres et images dans l’app Réglages, des noms de dossiers désormais alignés à gauche (et non plus centrés) lors de leur ouverture, ainsi que des fonds d’écran iOS 26 affichés dans la section Affichage au lieu de ceux d’iOS 18.

Il ne s’agit pas de la mise à jour la plus conséquente, mais le changement de comportement des alarmes pourrait faire une vraie différence pour bon nombre d’utilisateurs.

Pour installer la bêta d’iOS 26.1, il faut s’inscrire au programme Apple Beta Software, puis se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta pour télécharger la dernière version.

À noter que les avertissements habituels s’appliquent : une bêta reste un logiciel non finalisé, potentiellement instable. Une version stable d’iOS 26.1 devrait néanmoins arriver dans les semaines à venir.