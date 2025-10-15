iOS 26.1 dévoile trois nouveautés qui vont transformer votre iPhone

La troisième bêta d’iOS 26.1 est désormais disponible

Elle introduit une nouvelle icône pour l’application Apple TV, dans le cadre du rebranding du service

Des indices laissent également penser que d’autres intégrations d’IA tierces pourraient bientôt voir le jour, et un nouvel écran de réglages pour « Local Capture » fait son apparition

La nouvelle bêta d’iOS 26.1 vient d’arriver. Elle ne comporte que peu de changements par rapport à la précédente, mais trois nouveautés méritent d’être signalées.

Tout d’abord, comme l’a remarqué le site 9to5Mac, l’application Apple TV arbore un nouveau logo, légèrement plus coloré que l’ancien. Ce détail pourrait paraître anecdotique, mais il s’inscrit dans la nouvelle stratégie de rebranding annoncée par Apple. Le service s’appelle désormais simplement « Apple TV », et non plus « Apple TV+ ». Apple évoque d’ailleurs « une nouvelle identité vibrante ».

Cette touche de « vivacité » devrait à terme dépasser le simple cadre de l’icône colorée, mais pour le moment, c’est la seule concrétisation visible.

Le logo Apple TV redessiné (Image credit: Apple / 9to5Mac)

Plus d'options d'IA

Autre nouveauté repérée dans cette bêta d’iOS 26.1 : un extrait de code identifié par l’utilisateur X @aaronp613 indique qu’Apple pourrait prochainement autoriser des intégrations d’IA tierces autres que ChatGPT. À l’heure actuelle, seule l’intégration de ChatGPT avec Siri est possible, notamment pour répondre à certaines requêtes que Siri ne gère pas de manière optimale. Les utilisateurs préférant une autre IA, comme Gemini de Google, n’ont pas d’alternative.

Dans cette bêta, une ligne de texte a été modifiée : au lieu de « Signaler un problème lié à ChatGPT », on lit désormais « Signaler un problème lié à un service tiers ». Ce changement suggère qu’un élargissement aux autres IA pourrait être envisagé.

With iOS 26.1 beta 3, Apple is getting closer to allowing additional 3rd party AI-integration. Apple has replaced "Report a concern related to ChatGPT" to "Report a concern related to a Third Party" pic.twitter.com/25zW9WLeNhOctober 13, 2025

Apple évoquait déjà cette possibilité dès 2024, mais cette évolution du texte laisse penser que le déploiement pourrait enfin se concrétiser prochainement.

Par ailleurs, une autre nouveauté a été repérée dans cette bêta 3 d’iOS 26.1 : l’apparition d’une section « Local Capture » dans les réglages. Comme l’a noté l’utilisateur X @zollotech, il est désormais possible de choisir où seront enregistrés les fichiers issus de cette fonctionnalité, et d’activer une option pour capturer uniquement l’audio.

Pour rappel, « Local Capture » permet d’enregistrer l’audio et la vidéo côté utilisateur lors d’un appel en visioconférence.

In iOS 26.2 Beta 3. New local capture option under settings—> general. pic.twitter.com/HTWaAnPOpLOctober 13, 2025

En résumé, ce sont les seuls éléments identifiés à ce stade dans cette bêta d’iOS 26.1. Les versions précédentes avaient déjà introduit quelques nouveautés, comme une fonction qui rend plus difficile le fait de rater une alarme, ou encore des gestes tactiles supplémentaires dans Apple Music.

Il est d’ores et déjà possible de télécharger cette nouvelle version bêta d’iOS 26.1, mais la version finale ne devrait plus tarder à sortir. Il peut donc être judicieux d’attendre sa publication officielle.