Un MacBook Pro tactile avec la Dynamic Island ? Oui… mais sans Face ID

Un nouveau rapport affirme que le MacBook Pro à écran tactile adoptera la Dynamic Island

Cette fonctionnalité, héritée de l’iPhone, sera intégrée à l’écran OLED

Il ne faudrait pas s’attendre à Face ID, le rapport ne mentionnant pas cette fonction

Depuis quelque temps, des informations circulent indiquant qu’Apple prévoirait de lancer un MacBook Pro à écran tactile plus tard cette année. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman renforce aujourd’hui cette hypothèse en dévoilant de nouveaux détails sur les projets de l’entreprise, même si un élément majeur semble absent.

Dans un nouveau rapport, Gurman explique que le futur MacBook Pro devrait intégrer la Dynamic Island actuellement présente sur les meilleurs iPhone, ainsi qu’une nouvelle interface orientée tactile capable de s’adapter aux actions de l’utilisateur.

Concernant la Dynamic Island, Gurman précise que son intégration sur le MacBook Pro différera de la version présente sur la gamme iPhone 17. La version destinée au MacBook Pro serait « construite autour d’une découpe circulaire de la taille d’un poinçon pour la caméra de l’ordinateur », affirme-t-il, ce qui la rendrait « plus petite que l’encoche en forme de pilule des iPhone actuels ». Cette évolution viendrait compléter la Dynamic Island repensée attendue sur les iPhone 18 Pro, dont la sortie est prévue plus tard cette année.

S’agissant de la nouvelle interface, celle-ci serait intégrée à un écran OLED doté de capacités tactiles. Gurman estime qu’Apple aurait conçu un système capable de s’adapter au mode de saisie utilisé, qu’il s’agisse du duo classique clavier-souris ou du doigt. En cas d’utilisation tactile, macOS agrandirait par exemple les éléments à l’écran afin de les rendre plus faciles à sélectionner.

Cette interface inclurait également un nouveau type de menu apparaissant autour du doigt de l’utilisateur, afin de placer les commandes à portée immédiate. Certains menus, comme le sélecteur d’emoji, bénéficieraient d’une interface optimisée pour le tactile lorsqu’un contrôle par le doigt est détecté. Il serait aussi possible d’utiliser des gestes courants d’iOS, tels que le défilement rapide ou le pincement pour zoomer sur des photos.

Où est Face ID ?

(Image credit: Future)

L’influence d’iOS sur la Dynamic Island annoncée et sur l’interface tactile apparaît clairement. Cette évolution refléterait un rapprochement croissant entre iOS et macOS, Apple ayant introduit ces dernières années des applications universelles et des outils comme la recopie d’écran de l’iPhone et le Contrôle universel.

Toutefois, une fonctionnalité essentielle ne semble pas destinée à faire le saut vers le Mac, à savoir Face ID, pourtant central dans l’expérience de la Dynamic Island sur iPhone. Le rapport de Gurman n’évoque pas Face ID, et les utilisateurs de Mac devraient donc continuer à s’appuyer sur Touch ID pour le moment, d’autant que Gurman avait précédemment affirmé que Face ID sur Mac se trouvait « à des années » d’être concrétisé.

Cela dit, Apple a déposé au fil des années de nombreux brevets portant sur l’intégration de la reconnaissance faciale dans un Mac, ce qui laisse penser que l’entreprise étudie au moins cette possibilité pour ses ordinateurs portables. Pour l’instant, Face ID semble toutefois rester absent du MacBook Pro.

La sortie du MacBook Pro à écran tactile serait attendue vers la fin de l’année 2026. Avant cela, une nouvelle version de l’ordinateur portable, équipée des puces M5 Pro et M5 Max mais dépourvue de Dynamic Island et d’écran tactile, serait prévue pour ce printemps, entre mars et mai.