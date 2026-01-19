L’iPhone 18 Pro fuite en vidéo – un design qui va faire parler

Une fuite vidéo dévoile l’iPhone 18 Pro

Des changements sont attendus côté couleurs et Dynamic Island

Le lancement est prévu pour septembre 2026

Dans notre test de l’iPhone 17 Pro, le fleuron d’Apple a frôlé la note parfaite, ce qui rend l’attente pour son successeur particulièrement forte. Une nouvelle fuite vidéo montre l’iPhone 18 Pro sous tous les angles, dans trois nouvelles couleurs.

La vidéo provient de Front Page Tech et de Jon Prosser (que la marque à la pomme a poursuivi l’an dernier pour avoir divulgué des informations sur iOS 26). On peut supposer que les rendus sont basés sur des données issues de la chaîne d’approvisionnement d’Apple et d’autres sources internes.

Côté design, peu de surprises : l’iPhone 18 Pro semble reprendre trait pour trait celui de son prédécesseur. Il y a fort à parier qu’il en sera de même pour l’iPhone 18 Pro Max, en version plus grande.

Ce qui pourrait changer, selon la vidéo, ce sont les coloris. Prosser évoque des tests en cours pour le bordeaux, le marron et le violet en vue de 2026. L’un d’eux pourrait venir compléter la gamme déjà évoquée, qui comprendrait l’argenté, l’orange et le bleu.

Face ID, caméras et bien plus

Introducing iPhone 18 Pro - YouTube Watch On

D’après cette même vidéo, un autre changement concernerait l’appareil photo avant : celui-ci passerait dans l’angle supérieur gauche, tandis que la technologie Face ID serait désormais intégrée sous l’écran, une évolution déjà évoquée par le passé.

La Dynamic Island ne disparaîtrait pas, mais s’ouvrirait désormais depuis le coin supérieur gauche du téléphone. Les appels, itinéraires, scores sportifs et autres notifications resteraient accessibles comme aujourd’hui.

Prosser mentionne également d’autres éléments déjà aperçus dans de précédentes fuites : un système photo à ouverture variable pour améliorer la qualité en toutes conditions, un bouton de contrôle photo simplifié, ainsi qu’une connectivité satellite 5G.

Si le calendrier de lancement en interne venait à changer comme certaines rumeurs l’indiquent, l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et un iPhone pliant seraient dévoilés en septembre – tandis que l’iPhone 18 standard et l’iPhone Air 2 seraient repoussés à 2027.