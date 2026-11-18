Plusieurs entreprises affirment que presque personne n’utilise d’agents IA pour accéder à leurs services

Uber, DoorDash et Airbnb font état de chiffres d’utilisation extrêmement faibles

Des utilisateurs contestent l’utilité de ces agents et rejettent leur généralisation

L’intérêt d’un agent IA, qu’il s’agisse de Muse de Meta ou de Dots d’OpenAI, est de faire gagner du temps, de transformer les méthodes de travail et d’automatiser les tâches répétitives. Pourtant, plusieurs entreprises, dont Uber, DoorDash et Airbnb, reconnaissent que presque personne n’utilise ces assistants pour accéder à leurs services. Un constat qui suggère que la révolution de l’IA agentique tant annoncée ne se concrétise pas encore.

Les trois entreprises ont expliqué, comme le rapporte TechSpot, que les agents IA n’avaient réalisé qu’une poignée de transactions ces dernières semaines, contre des millions effectuées directement par les utilisateurs. Uber, par exemple, a enregistré 320 millions de courses réservées par des humains pendant la semaine d’Halloween. Combien ont été commandées par des agents IA ? Seulement quatre, un chiffre presque dérisoire.

Tony Xu, directeur général de DoorDash, a rapporté une situation similaire, indiquant que les agents IA avaient effectué quelques centaines de commandes sur la plateforme. Si ce résultat dépasse celui d’Uber, TechSpot rappelle que DoorDash traite plusieurs milliards de commandes chaque année.

Brian Chesky, directeur général d’Airbnb, estime lui aussi que les agents IA ne représentent qu’une proportion négligeable des réservations effectuées dans l’application. Selon lui, cette situation pourrait s’expliquer par le plaisir que prennent de nombreuses personnes à préparer elles-mêmes leurs voyages, plutôt que de tout confier à une IA incapable d’évaluer réellement la qualité d’un logement ou l’intérêt des activités à proximité.

Un rejet grandissant des agents IA ?

(Image credit: Getty Images)

Une partie du problème pourrait venir du fait que les agents IA constituent parfois une solution à un problème qui n’existe pas. Balaji Krishnamurthy, directeur financier d’Uber, a notamment expliqué qu’il fallait environ 50 secondes pour réserver une course. Une procédure déjà suffisamment rapide pour qu’un agent IA ne puisse pas la simplifier considérablement.

Une forme de rejet apparaît également sur les réseaux sociaux. Sur Reddit, un commentaire très populaire souligne que « réfléchir à ce qu’on a envie de faire ou de manger est amusant » et que peu de personnes souhaitent devenir « hyper efficaces dans leur manière de s’amuser ». Selon cet internaute, un agent IA retire le plaisir de certaines activités pourtant banales du quotidien.

Un autre utilisateur résume la situation ainsi : « Donc, au lieu d’ouvrir DoorDash pour commander une pizza, il faut que j’ouvre mon agent IA et que je lui explique que j’ai faim, que je veux manger une pizza et qu’elle doit coûter moins de 30 dollars ? Ça me semble demander plus de travail avec un agent IA. »

D’ailleurs, un rapport récent affirme que les outils d’IA obligent de nombreux salariés à travailler jusqu’à 90 minutes supplémentaires par jour. Une autre étude indique que les employés passent davantage de temps à corriger les contenus générés par l’IA qu’à accomplir leur véritable travail. Associés aux derniers chiffres d’Uber, de DoorDash et d’Airbnb, ces constats renforcent l’idée que l’intelligence artificielle ne constitue pas toujours le gain de temps qu’elle semble promettre.

Plusieurs entreprises et gouvernements ont déjà décidé de limiter l’utilisation des agents IA. Selon le Wall Street Journal, United Airlines interdit désormais aux robots d’IA de réserver des billets d’avion. De son côté, Alibaba empêche ses salariés d’utiliser Claude Code, tandis que le gouvernement suédois a bloqué Claude et ChatGPT en raison de préoccupations liées à la sécurité.

Les agents IA finiront peut-être par s’imposer et par automatiser une multitude de tâches quotidiennes. Mais les chiffres actuels montrent que cette perspective reste encore lointaine, et que toutes les activités ne se prêtent pas nécessairement à l’automatisation.