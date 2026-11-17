Les drones Prime Air font l’objet de plaintes pour nuisances sonores

À Houston, des habitants comparent leur bruit à celui d’un « essaim d’abeilles »

Amazon assure que cette pollution sonore reste minime

Ce n’est pas la première fois que des habitants se plaignent du bruit des drones Prime Air survolant leurs propriétés. Amazon maintient pourtant que les sons produits par ses appareils sont « minimes et de courte durée ».

Comme le rapporte Chron, les habitants de Houston, au Texas, apprécient particulièrement peu ce nouveau service de livraison aérienne, lancé dans la région plus tôt cette année. Les tout premiers essais de livraison Prime Air remontent à 2022.

« Au début, c’était plutôt sympa et fascinant, mais maintenant, ça me rend folle », a confié Theresa Gibson, habitante du quartier de Bridgestone, à Chron. « On dirait un énorme essaim d’abeilles, mais beaucoup plus bruyant qu’un essaim normal. Et ça dure toute la journée. »

Selon Theresa Gibson, dont la maison se trouve directement sur la trajectoire des drones, plusieurs dizaines de ces appareils passent au-dessus de son domicile chaque jour. Depuis l’arrivée de Prime Air dans le secteur, les habitants ont déposé régulièrement des plaintes pour nuisances sonores.

Amazon réagit

(Image credit: Amazon)

En août dernier, Amazon annonçait l’extension de Prime Air à 500 villes supplémentaires aux États-Unis. Le service fonctionnait toutefois déjà depuis plusieurs mois dans les villes texanes de Houston, Waco, San Antonio et Richardson.

« Lors du dépôt du colis, le niveau sonore est inférieur à celui d’un camion de livraison dont le moteur tourne au ralenti le long du trottoir, et cela dure environ 30 secondes », explique Amazon. « Pendant le vol à haute altitude, le bruit est comparable à celui d’un ventilateur de fenêtre réglé sur sa vitesse minimale et n’est généralement pas audible à l’intérieur des habitations. »

Dans une déclaration transmise à Chron, Amazon affirme tenir compte des remarques des habitants. « Nos drones passent la majeure partie de leur vol à des altitudes élevées, et le bruit perçu au sol est minime et de courte durée, généralement autour de 30 secondes », précise l’entreprise.

Amazon indique également que l’accueil réservé à Prime Air et à ses livraisons en moins de 30 minutes a été « extrêmement positif ». L’entreprise rencontre aussi les habitants et les responsables municipaux pour discuter d’éventuelles modifications des opérations aériennes.