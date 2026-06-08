Les lunettes connectées de Meta pourraient bientôt reconnaître les visages, et le code est déjà caché dans l’appli Meta AI

Du code permettant d’activer la reconnaissance faciale a été découvert dans l’application Meta AI

Cela permettrait aux lunettes intelligentes de Meta d’identifier les visages

La fonctionnalité n’est pas encore active, et Meta affirme qu’elle pourrait ne jamais l’être, mais les réactions sont majoritairement négatives

Les lunettes intelligentes de Meta, comme les Ray-Ban Meta et les Oakley Meta Vanguard, suscitent depuis le départ des inquiétudes en matière de vie privée, en raison de leur capacité à photographier et filmer toute personne regardée par l’utilisateur. Mais la situation devient encore plus préoccupante, car des indices suggèrent l’arrivée possible de la reconnaissance faciale.

Wired (via Mashable) a constaté que l’entreprise ajoute discrètement, au fil de plusieurs mises à jour cette année, du code lié à la reconnaissance faciale dans l’application Meta AI.

L’enquête mentionne trois modèles d’IA : l’un pour détecter les visages, un autre pour les recadrer, et un troisième pour les convertir en données biométriques. La fonctionnalité n’est pas encore active, mais deux chercheurs en sécurité ayant analysé ces éléments estiment qu’elle est quasiment prête à être déployée, si Meta décide de franchir le pas.

En réponse, un porte-parole de Meta a déclaré à Wired que « rien n’a été déployé auprès du public et aucune décision finale n’a été prise quant à la suite à donner. Si un lancement devait avoir lieu, une approche réfléchie serait adoptée, avec une transparence totale. Une chose est toutefois certaine : il n’est pas question de créer une base de données centrale de visages. »

Un cauchemar pour la vie privée en devenir ?

Lunettes connectées Oakley Meta Vanguard (Image credit: Oakley)

Le fait que Meta intègre déjà ce type de code dans son application laisse néanmoins penser qu’une fonctionnalité de ce genre pourrait bien voir le jour. Dans ce cas, la préoccupation ne se limiterait plus au fait d’être photographié ou filmé par des lunettes, mais aussi au risque d’être identifié simplement par un regard.

Les réactions sur Reddit sont largement négatives, mais peu surprenantes, compte tenu de la réputation de Meta en matière de respect de la vie privée.

Un utilisateur a commenté « quelqu’un est-il vraiment surpris ? », tandis que d’autres évoquent « rien d’étonnant », « la vie privée manque », ou encore « cela devrait être illégal », parmi de nombreux avis critiques.

Meta met bien en place certains dispositifs de protection sur ses lunettes, comme un voyant lumineux signalant les enregistrements ou les prises de photos. Mais ce voyant peut déjà être désactivé par des modifications techniques, ce qui laisse penser que d’éventuelles protections liées à la reconnaissance faciale pourraient elles aussi être contournées.