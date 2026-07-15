Une caméra 4K collée à l’oreille, ces écouteurs pensés pour le vélo posent déjà une vraie question de confidentialité

Les écouteurs W&O X1 sont équipés d’une caméra intégrée

Ils soulèvent de nouvelles inquiétudes autour des enregistrements illicites

Un voyant s’allume lorsque la caméra est active

Le débat autour des lunettes connectées équipées de caméras continue de faire du bruit — et Meta aurait toujours des projets pour des lunettes enregistrant en permanence le monde environnant — et voici désormais une nouvelle paire d’écouteurs à conduction osseuse qui abandonne les lunettes mais conserve la caméra.

Ils s’appellent W&O X1 (via New Atlas) et intègrent bien sûr de nombreuses fonctions d’IA. Cet assistant embarqué peut aider à se déplacer vers des destinations, identifier des lieux, rechercher des informations en ligne et même traduire entre plusieurs langues. Tout passe par des commandes vocales et des réponses orales.

Pour assurer une partie de ces fonctions d’IA, les écouteurs W&O X1 embarquent une caméra vidéo 4K fournie par Samsung. Elle permet de prendre des photos et des vidéos via un geste ou une commande vocale, puis de les enregistrer et de les analyser si nécessaire — et pour des raisons de confidentialité, un petit voyant indique lorsque la caméra est active.

Les écouteurs peuvent aussi faire office de mini caméra d’action, avec des vidéos haute résolution à 30 images par seconde et un angle de vue large de 130 degrés, ainsi qu’une technologie anti-tremblement qui semble avancée. Ils permettent aussi d’écouter de la musique et de passer des appels.

« La plupart des casques sont conçus pour écouter », explique W&O dans la fiche produit. « X1 est conçu pour voir, entendre, comprendre, enregistrer, traduire, naviguer et rester connecté en mouvement. Il s’agit d’un système d’IA portable pensé pour le monde en dehors de l’écran. »

Préoccupations en matière de confidentialité

Le X1 peut vous guider pendant vos balades à vélo (Image credit: W&O)

L’idée des caméras portables gagne encore en popularité, portée par les progrès de l’IA et la miniaturisation continue des composants. Pouvoir capturer des souvenirs instantanément, sans sortir un téléphone ni chercher l’application photo, a de quoi séduire.

En parallèle, les inquiétudes liées à la vie privée restent bien réelles. Les lunettes connectées déjà disponibles facilitent déjà les enregistrements discrets, et une caméra minuscule intégrée à des écouteurs est encore plus difficile à repérer. Un mouvement baptisé BanRay appelle même désormais à interdire les lunettes connectées dans certains lieux.

Pour être juste, W&O semble cibler les cyclistes, randonneurs et autres amateurs d’activités en extérieur, avec un usage orienté vers la capture de photos et vidéos en solo. Cela souligne néanmoins, avec d’autres appareils en développement, la nécessité croissante de mettre en place des garde-fous autour des dispositifs intégrant de petites caméras.

Les W&O X1 ont largement dépassé leur objectif de financement de 3 000 dollars sur Kickstarter, et il est possible de réserver une paire pour 139 dollars (environ 120 euros) — avec la réserve habituelle liée au financement participatif, certains produits ne parvenant pas toujours jusqu’aux consommateurs.

Côté caractéristiques, on trouve une protection IP6X contre la poussière et l’eau, un poids léger de 48 grammes, la prise en charge du Bluetooth et du Wi-Fi, et jusqu’à 30 heures d’écoute musicale entre deux charges grâce à une batterie intégrée de 800 mAh.