L’Union européenne durcit la surveillance de ChatGPT, Reddit et Roblox

L’Union européenne vient d’ajouter ChatGPT à sa liste des très grands moteurs de recherche en ligne, aux côtés de Google

Reddit et Roblox ont également été désignés comme de très grandes plateformes en ligne

Les trois services devront respecter des exigences renforcées d’ici janvier 2027

L’Union européenne a désigné ChatGPT comme Very Large Online Search Engine (VLOSE), ou très grand moteur de recherche en ligne, tandis que Reddit et Roblox deviennent des Very Large Online Platforms (VLOP), ou très grandes plateformes en ligne. Ils rejoignent ainsi le même niveau réglementaire renforcé que Google, Facebook, TikTok ou Amazon.

Le changement intervient lorsqu’un service rassemble environ 45 millions d’utilisateurs mensuels moyens dans l’Union européenne, soit approximativement 10 % de la population du bloc.

Point important, la Commission européenne a finalement considéré la fonction de recherche web de ChatGPT comme appartenant au marché des moteurs de recherche, plutôt que de traiter la plateforme uniquement comme un service d’IA générative.

L’UE ajoute trois nouveaux services à sa liste des « très grandes » plateformes

ChatGPT déclarait environ 120 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne en septembre 2025, bien au-dessus du seuil des 45 millions. En mars 2026, le service dépassait déjà 159 millions d’utilisateurs mensuels européens.

Reddit et Roblox comptent respectivement 57 millions et 48 millions d’utilisateurs, soit des niveaux beaucoup plus proches du seuil réglementaire.

Les règles VLOSE et VLOP vont nettement plus loin que les obligations standards du Digital Services Act auxquelles ces trois entreprises étaient déjà soumises. Elles couvrent notamment « la diffusion de contenus illégaux, les effets négatifs sur les mineurs, le bien-être physique et mental des utilisateurs, les droits fondamentaux, les processus électoraux et la sécurité publique ». Les entreprises devront également respecter des exigences renforcées en matière de transparence et de reporting, tandis que la Commission disposera d’un contrôle accru sur leurs activités.

Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, explique dans le communiqué de la Commission que ces nouvelles désignations signifient que ChatGPT, Reddit et Roblox seront désormais soumis à un niveau de contrôle et de responsabilité plus élevé dans l’Union européenne.

Les trois entreprises devront se conformer aux nouvelles exigences d’ici janvier 2027.