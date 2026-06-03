Temu frappé par une amende de 200 millions d'euros en Europe pour la vente de produits illégaux

L’UE inflige à Temu la deuxième amende de l’histoire du Digital Services Act, après X

Une première pour des produits physiques

Des appareils électriques et des jouets pour bébé ont échoué aux tests, déclenchant une enquête

Le géant chinois du commerce en ligne Temu a écopé d’une amende de 200 millions d’euros de la part de l’Union européenne pour violation du Digital Services Act, un ensemble de règles destiné à protéger les consommateurs contre les contenus dangereux et les produits interdits.

Temu devient la deuxième entreprise sanctionnée par une amende au titre du DSA depuis son entrée en vigueur fin 2022, après X, qui avait reçu une sanction de 120 millions d’euros.

Cette fois, l’amende de l’UE concerne la vente de produits interdits et dangereux, notamment des chargeurs électroniques qui ont échoué à des tests de sécurité de base.

Temu sanctionné par une amende DSA de 200 millions d’euros

Des enquêteurs européens ont mené des achats mystères anonymes sur la plateforme. Ils y ont découvert ces chargeurs douteux, ainsi que plusieurs jouets pour bébé présentant des risques de sécurité, soit à cause de substances chimiques toxiques, soit en raison de pièces susceptibles d’entraîner un risque d’étouffement.

La Commission européenne a également estimé que Temu n’avait pas suffisamment pris en compte la façon dont les systèmes de recommandation et les promotions menées par des influenceurs pouvaient « amplifier les risques de diffusion de produits illégaux ».

« L’évaluation des risques de Temu sous-estime des risques concrets, manque de précision, ne repose pas sur des preuves solides et n’est pas exhaustive », a commenté Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de l’UE chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie.

L’entreprise a désormais jusqu’au 28 août 2026 pour soumettre un plan d’action au titre de l’article 75 du DSA. À défaut, elle pourrait s’exposer à de nouvelles amendes.

Un porte-parole de Temu a déclaré à TechRadar Pro que l’entreprise jugeait l’amende « disproportionnée ».

« Nous continuerons à dialoguer de bonne foi avec les régulateurs et à travailler pour bâtir une place de marché au service des consommateurs, des entreprises et des communautés de façon responsable », a-t-il ajouté. « Nous examinons attentivement la décision et étudions toutes les options disponibles. »

Temu a également souligné que « la décision concerne [sa] première évaluation DSA en 2024 et ne reflète pas l’état actuel de [ses] systèmes », après avoir « coopéré de manière constructive » pour « renforcer l’évaluation des risques, la gouvernance de la plateforme et la protection des utilisateurs ».

Même s’il s’agit seulement de la deuxième amende jamais imposée au titre du DSA, c’est aussi la première de ce type concernant des produits physiques. Une précédente amende infligée à X fin 2025 portait sur les services de la plateforme, notamment ses formules de vérification avec coche bleue.