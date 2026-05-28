Starlink et Amazon pourraient bientôt mettre la main sur une énorme part du spectre satellite mobile européen

Le spectre satellitaire européen des 2 GHz devrait être divisé entre des allocations européennes et non européennes

Starlink et Amazon Leo pourraient se positionner sur le tiers restant à partir de mai 2027

Le Royaume-Uni et la Norvège seront autorisés à candidater pour une partie des deux tiers réservés à l’Europe

Alors que la Commission européenne prévoit de réserver environ deux tiers du spectre satellitaire mobile des 2 GHz aux entreprises européennes, leurs rivaux non européens se bousculeraient déjà pour mettre la main sur le tiers restant.

Et ce ne sont pas n’importe quels acteurs. Starlink, l’entreprise d’Elon Musk, et Leo d’Amazon, anciennement Project Kuiper, se pressent pour obtenir une part de cette allocation restante.

Il y aura bien sûr quelques exceptions à la règle réservée à l’UE. Les entreprises britanniques et norvégiennes pourront elles aussi candidater pour une partie des deux tiers alloués à l’Europe, tandis que le tiers restant sera ouvert à certains des plus grands acteurs du secteur.

Un tiers de l’allocation européenne pourrait être récupéré par Starlink et Amazon Leo

Pour l’instant, le spectre est détenu par les entreprises américaines Viasat et EchoStar, dont les contrats arrivent à échéance dans un an. Plutôt que de les renouveler, les nouvelles règles européennes d’allocation devraient non seulement donner aux entreprises européennes une vraie chance d’obtenir de la capacité, mais aussi permettre à d’autres sociétés non européennes de se positionner.

IRIS², une constellation de 290 satellites, fera partie des projets européens appelés à obtenir de la capacité dans le cadre de l’allocation des deux tiers, détaille une information exclusive de Reuters.

Interrogé sur le sujet, le porte-parole de la Commission, Thomas Regnier, a évoqué la « résilience, la sécurité et la capacité ». Les efforts récents de la Commission pour renforcer la part de marché des entreprises européennes et réduire la dépendance aux géants technologiques américains n’ont d’ailleurs pas échappé au reste du secteur.

Le rapport évoque aussi la possibilité de réserver l’ensemble du spectre aux entreprises européennes. Toutefois, Henna Virkkunen, vice-présidente chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, souhaiterait ne pas exclure d’entreprise des appels d’offres, ce qui rendrait plus probable la proposition d’un partage en deux tiers et un tiers.

La Commission devrait donner plus de détails prochainement, mais aucune mise à jour n’avait été communiquée au moment de la rédaction.