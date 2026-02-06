Une étoile artificielle pour héberger l’IA ? Le pari vertigineux de Musk

SpaceX acquiert xAI pour former une nouvelle méga-entreprise

Elon Musk promet de déplacer la puissance de calcul de l’IA dans l’espace

Les experts sont divisés sur la faisabilité de ces projets ambitieux

Elon Musk a formé l’entreprise privée la plus valorisée au monde, estimée à environ 1 250 milliards de dollars, en fusionnant le constructeur de fusées SpaceX et le développeur d’intelligence artificielle xAI au sein d’une seule méga-structure destinée à propulser le calcul de l’IA en orbite.

SpaceX a désormais acquis xAI afin de créer « le moteur d’innovation le plus ambitieux et le plus intégré verticalement sur (et hors de) la Terre », selon le communiqué officiel rédigé par Elon Musk lui-même, directeur général des deux entreprises.

Cette annonce fait suite aux informations révélées durant le week-end, selon lesquelles SpaceX prévoit de lancer jusqu’à un million de satellites dans l’espace au cours des prochaines années, dans le but de transférer les infrastructures de calcul de l’IA depuis le sol vers l’orbite.

Avec un espace disponible théoriquement illimité et une énergie fournie par le Soleil, l’idée est que les besoins toujours croissants en capacités d’intelligence artificielle pourraient être satisfaits en déplaçant l’arrière-plan des opérations hors de l’atmosphère terrestre.

Vers les étoiles

SpaceX utilisera son expertise en matière de technologie spatiale pour transférer la puissance de calcul de l'IA dans l'espace. (Image credit: SpaceX)

« À long terme, l’IA basée dans l’espace est évidemment la seule manière de changer d’échelle », affirme Musk. « Exploiter ne serait-ce qu’un millionième de l’énergie de notre Soleil nécessiterait plus d’un million de fois l’énergie que notre civilisation consomme actuellement. »

La solution consisterait à créer un « Soleil sentient » dans l’espace grâce à des constellations de satellites, selon Musk. Ces efforts s’appuieraient sur l’ensemble de l’expertise de SpaceX, ainsi que sur les technologies actuellement utilisées pour les satellites Starlink et les fusées Falcon.

Les prochains lancements de la fusée Starship sont prévus afin de placer toujours plus de puissance de calcul en orbite, avec pour objectif de déployer chaque année un térawatt de capacité de calcul dédiée à l’IA. À plus long terme, des installations sur la Lune sont également envisagées.

« Les capacités que nous libérerons en rendant les centres de données spatiaux opérationnels financeront et permettront des bases auto-croissantes sur la Lune, une civilisation entière sur Mars et, à terme, une expansion dans l’Univers », conclut Musk.

Les chiffres concordent-ils ?

SpaceX prévoit d'installer une base sur la Lune. (Image credit: SpaceX)

Selon Reuters, l’opération pourrait encore attirer l’attention des régulateurs, en amont d’une introduction en Bourse prévue pour SpaceX. Les analystes estiment toutefois que l’accord est cohérent, en combinant les revenus issus des activités spatiales et de l’intelligence artificielle.

Emma Wall, stratégiste en chef des investissements chez Hargreaves Lansdown, a déclaré à la BBC que la fusion réunissait « deux technologies extrêmement pionnières », tout en avertissant que les bénéfices pour les utilisateurs sur Terre ne seraient pas visibles avant au moins une décennie.

Elon Musk n’est pas le seul à considérer que l’avenir des centres de données dédiés à l’IA se trouve dans l’espace. Google, Amazon et Nvidia figurent parmi les grandes entreprises technologiques ayant soutenu cette idée, Google prévoyant un premier lancement dès 2027.

Tout le monde n’est toutefois pas convaincu par la viabilité économique du projet. Pierre Lionnet, économiste spatial chez Eurospace, a déclaré au New York Times que l’idée selon laquelle les coûts d’exploitation spatiaux pourraient chuter suffisamment pour rendre ce modèle viable était « totalement dénuée de sens ».

Phil Metzger, professeur de physique à l’université de Floride centrale, se montre plus optimiste quant à la faisabilité économique à court terme. « En tant que modèle économique, c’est plausible », a-t-il déclaré au New York Times. « Le débat évolue depuis un certain temps. »

En d’autres termes, même si ce projet ambitieux a encore un long chemin à parcourir, les centres de données d’IA en orbite se préparent au décollage, et une nouvelle course à l’espace est en train de s’engager.