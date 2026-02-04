Slack, Figma, Zoom... Claude prend le contrôle de vos apps préférées

Anthropic met en avant Claude comme un espace de travail dopé à l’IA, avec de nouvelles intégrations reposant sur les applications MCP

Claude permet désormais aux utilisateurs d’interagir avec des outils comme Slack, Asana ou Figma directement à l’intérieur des conversations

Cette mise à jour réduit les changements d’onglets en intégrant des interfaces actives au cœur des échanges

Anthropic a fait évoluer Claude afin d’intégrer un grand nombre des applications professionnelles les plus courantes à son assistant d’IA. Les abonnés Claude Pro, Max, Team et Enterprise peuvent désormais rédiger et prévisualiser des messages Slack, modifier des schémas Figma, mettre à jour des plannings Asana et manipuler des tableaux de bord analytiques, Claude faisant le lien entre l’ensemble de ces outils.

Anthropic positionne désormais Claude au plus près de la réalité, souvent désordonnée et très fragmentée, du travail numérique moderne. Les outils apparaissent directement dans la conversation avec Claude. Ainsi, un brouillon de message Slack s’affiche comme un véritable message Slack, et une timeline Asana peut être ajustée à l’aide de visuels en temps réel.

L’ensemble repose sur une extension du protocole open source Model Context Protocol, baptisée MCP Apps. Celle-ci permet à tout outil compatible d’apparaître directement dans la discussion avec Claude. L’objectif est de limiter les allers-retours constants entre applications et onglets de navigateur, et de réduire le temps passé à chercher le bon fichier ou la bonne vue.

L’objectif d’Anthropic est que les utilisateurs demandent à Claude d’agir à la place de ces nombreux onglets ouverts. En demandant un suivi d’un planning marketing dans Asana et l’attribution de quelques tâches au responsable du design, Claude pourrait ouvrir le tableau en direct et le mettre à jour. Il pourrait ensuite rédiger un message Slack, soumis à validation, résumant les changements, puis l’envoyer après approbation. Cette approche se révèle plus efficace que la simple fourniture d’une liste de tâches ou d’un lien, comme c’est généralement le cas.

Cette fluidité fait partie intégrante de la proposition. Le discours d’Anthropic repose sur la réduction des frictions. Jusqu’à présent, les workflows de productivité assistés par l’IA dépendaient encore d’une forme de multitâche mental. Avec les MCP Apps, Anthropic parie clairement sur l’émergence d’un futur dans lequel l’ensemble du travail serait géré au sein de conversations avec l’IA, aussi bien pour les professionnels que pour le grand public.

Tout dans Claude

OpenAI, Google et d’autres acteurs avancent dans la même direction, chacun avec une approche légèrement différente. Les applications basées sur GPT d’OpenAI peuvent fonctionner au sein de ChatGPT, mais restent en partie indépendantes du chatbot, tandis que Gemini de Google s’impose progressivement dans l’ensemble de Workspace. Les nouveaux outils de Claude se distinguent toutefois par leur intégration directe au cœur de la conversation.

Donner à un assistant d’IA un accès direct à des plateformes comme Slack ou Asana signifie naturellement que les conversations, projets et décisions font désormais partie de sa mémoire de travail. Anthropic promet un cloisonnement strict et des autorisations clairement définies, mais comme pour toute technologie professionnelle, tout se jouera dans les réglages par défaut.

Il ne s’agit pas encore d’une révolution pour tous. Le déploiement actuel concerne les versions web et desktop de Claude, mais pas encore le mobile ni l’expérience Claude Cowork. Et si le quotidien ne s’articule pas autour de graphiques, présentations, plannings ou tableaux, le changement dans l’utilisation de Claude restera sans doute limité.

Pour les autres, cela pourrait marquer le début d’un véritable moment de consolidation. Au lieu de se noyer sous les onglets, les boîtes de réception et les tableaux de bord, l’IA centralise l’ensemble. Une équipe créative peut concevoir une idée, attribuer des tâches, construire une présentation et envoyer des mises à jour depuis une seule conversation Claude.

L’idée centrale d’un assistant devenant une plateforme tient la route. Elle transforme la manière d’envisager l’IA générative, qui passe du rôle de simple copilote à celui de centre opérationnel. Même si l’IA n’est pas toujours parfaite, le changement du lieu et de la façon dont le travail s’effectue donne le sentiment d’une évolution plus profonde. Il est encore trop tôt pour considérer les ambitions de Claude comme le modèle standard de l’interface de travail de demain, mais si l’achèvement conversationnel des tâches se confirme, cette approche pourrait ouvrir à Anthropic des perspectives commerciales bien plus larges.