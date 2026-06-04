Pas convaincu par les AirPods Max 2 ? De nouveaux Beats repérés au camp d’entraînement de la Coupe du monde pourraient tout changer

De nouveaux écouteurs Beats repérés en pleine nature, sur la tête de la star du foot Lamine Yamal

Ils semblent afficher des changements de design plus intéressants que les AirPods Max 2

Ce n’est pas non plus la première fuite récente de casque portée par une célébrité

Cela fait un moment qu’aucun nouveau casque supra-auriculaire Beats n’a été aperçu. Deux ans, en réalité, depuis la sortie du Beats Solo 4 (photo ci-dessus), et trois ans depuis le Beats Studio Pro. Mais la sous-marque d’Apple semble enfin prête à revenir sur nos oreilles.

Un nouveau casque Beats a été aperçu dans la nature, et tout laisse penser qu’il pourrait s’agir du Beats Solo 5, étant donné son absence de ressemblance avec le Studio Pro (même si son design rappelle aussi le CMF Headphone Pro).

Où a-t-il été vu ? Dans un contexte assez inattendu : sur la tête (et accroché à un sac) du joueur du FC Barcelona Lamine Yamal, dans une série de photos Instagram publiées pour marquer son arrivée au camp d’entraînement de l’équipe espagnole pour la Coupe du monde 2026.

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Le nouveau casque Beats occupe une place centrale sur plusieurs images, difficile à manquer. Les détails visibles suffisent à confirmer qu’il ne s’agit d’aucun modèle actuel de la marque (et porter un casque autour d’un sac de cette façon laisse difficilement place au doute sur une mise en avant volontaire).

Confier des casques à des célébrités semble être devenu une stratégie promotionnelle courante. Peu avant le lancement du Sony 1000X The Collexion, l’acteur britannique Damson Idris avait été largement photographié en train de les porter dans les rues de New York, dans une mise en scène tout aussi calculée que celle de Yamal.

Un tel partenariat avec une star du football permettra-t-il réellement de convaincre les audiophiles d’opter pour le Beats Solo 5 ? Peu probable, mais ce n’est pas l’objectif. En tant que marque plus accessible d’Apple, Beats ne vise pas ce public en priorité.

Un changement de design appréciable

(Image credit: Future)

Le Apple AirPods Max 2 a récemment été découvert, sans introduire le moindre changement de design par rapport au modèle d’origine, lancé en 2020. Un design vieux de six ans, déjà perçu comme légèrement daté à l’époque.

Ceux qui regrettaient l’absence d’évolution esthétique pourraient apprécier l’approche adoptée sur ce nouveau casque Beats, qui semble proposer une finition plus aboutie que les anciens modèles. Une évolution qui reflète probablement le travail des équipes de design d’Apple.

D’après les images, le Beats Solo 5 (si c’est bien son nom) affiche des lignes plus arrondies que le Solo 4, sans les éléments plastiques rigides en paliers. Le bandeau semble également en maille, dans l’esprit des AirPods Max. La comparaison avec les casques CMF au style plus ludique ne paraît pas exagérée.

Les non-amateurs de football pourraient l’ignorer, mais Yamal n’est pas le seul présent au camp d’entraînement espagnol à Chattanooga, ni même aux États-Unis. De nombreux joueurs issus de 48 équipes sont réunis, et il est probable que d’autres apparaissent avec ce nouveau casque Beats au fil de l’événement.

Si tel est le cas, la Coupe du monde pourrait servir de vitrine avant lancement, afin de renforcer la visibilité du produit avant son annonce officielle. Tout indique ainsi qu’une présentation officielle pourrait intervenir assez rapidement.