Le Pixel 8a, modèle économique de Google, bénéficiera d'une autre grosse fonction d'IA

The Google Pixel 8a in Obsidian

Le Google Pixel 8a, doté de nombreuses fonctionnalités, a été dévoilé au monde entier le 7 mai et devrait commencer à être expédié le 14 mai, mais nous entendons déjà parler d'une fonctionnalité d'IA supplémentaire qui devrait être incluse dans la première mise à jour logicielle post-lancement du téléphone.

Selon une page produit de Verizon (via Android Authority), la première mise à jour logicielle du Pixel 8a donnera accès à l'application de fond d'écran AI de Google, qui vous permet de générer des fonds d'écran entièrement nouveaux basés sur des mots-clés et des thèmes sélectionnés.

Les fonds d'écran générés par l'IA sont actuellement exclusifs aux Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro et à une poignée d'appareils Samsung, et la fonctionnalité ne sera pas incluse dans le firmware du Pixel 8a au lancement. L'application de fond d'écran AI de Google sera toutefois intégrée au premier correctif de sécurité du téléphone.

Verizon cite les fonds d'écran générés par l'IA comme une prochaine fonctionnalité du Pixel 8a. (Image credit: Mishaal Rahman / Android Authority)

Pour générer des fonds d'écran IA sur le Pixel 8a, vous devrez appuyer longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil de votre appareil, sélectionner « Fond d'écran et style », puis « Plus de fonds d'écran », puis « Fond d'écran IA ». Par ailleurs, cette fonctionnalité est alimentée par les serveurs cloud de Google, plutôt que par un traitement sur l'appareil, et vous aurez donc besoin d'une connexion Internet pour qu'elle fonctionne.

En ce qui concerne les fonctionnalités d'IA qui seront incluses dans le Pixel 8a au lancement, Google a confirmé que Circle to Search, Call Assist, Best Take et Magic Editor seront tous présents et corrects au lancement. À ce qu'il paraît, le nouveau modèle économique de Google sera le meilleur téléphone bon marché pour les fonctionnalités d'IA, étant donné que le dernier effort abordable de Samsung, le Galaxy A55, est exclu de la suite de fonctionnalités Galaxy AI de l'entreprise.

Le Pixel 8a est disponible en précommande dès maintenant à partir de 549 €. Nous mettons actuellement le Pixel 8a à l'épreuve dans nos laboratoires de test, et nous partagerons bientôt notre verdict complet sur le nouveau téléphone, alors restez à l'écoute de TechRadar pour en savoir plus.