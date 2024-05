Wear OS : nouvelle fonctionnalité pour les parents et les enfants - mais Apple a été le premier à le faire

Les appareils connectés sont en passe de devenir la prochaine grande tendance technologique pour les enfants, et cela inclut les meilleures smartwatches. Dans sa dernière mise à jour, Google se prépare à ajouter une nouvelle fonctionnalité WearOS qui aidera les parents à gérer l'utilisation de la montre connectée de leur enfant pendant les heures d'école.

Les notes de mise à jour du système Google pour le mois de mai 2024 indiquent que la nouvelle fonctionnalité "School Time" (Temps scolaire) est conçue pour une utilisation parentale et permettra aux parents de limiter l'accès aux applications utilisées par leur enfant. Les parents auront également la possibilité de mettre la smartwatch de leur enfant sous silence, ce qui limitera les distractions et leur permettra de se concentrer en classe.

Google n'a pas encore annoncé le fonctionnement de School Time, mais nous imaginons que les utilisateurs pourront modifier les paramètres de School Time de leurs enfants à partir de leur propre application Wear OS. Nous ne savons pas non plus si la fonction sera disponible sur tous les appareils WearOS, ou si elle ne sera accessible que sur les appareils WearOS plus récents comme la Google Pixel Watch 2.

(Image credit: Google)

Bien qu'il s'agisse d'un nouvel ajout à l'interface utilisateur WearOS, les paramètres parentaux pour la technologie portable sont loin d'être nouveaux. Apple a introduit une fonctionnalité similaire - également appelée "Schooltime" - avec sa mise à jour watchOS 7 en 2020. Elle permet aux parents de limiter certaines fonctionnalités de l'Apple Watch de leur enfant, notamment en définissant des blocs de temps pour certaines applications et des complications sur le cadran de la montre, tout en leur permettant d'accéder à des fonctionnalités telles que les anneaux d'activité, et il est probable que la fonctionnalité School Time de WearOS fonctionnera de la même manière.

Analyse : les fabricants de smartwatches ciblent-ils de plus en plus les enfants ?

Bien que Google soit à la traîne en ce qui concerne les fonctions parentales des smartwatches, il est bon de voir que l'entreprise prend en compte les jeunes utilisateurs de smartwatches - des fonctions telles que School Time permettent aux utilisateurs en âge d'aller au lycée de se concentrer sur des choses telles que les études. Toutefois, la nouvelle mise à jour de Google pourrait également suggérer que l'entreprise destine ses dispositifs portables à des utilisateurs plus jeunes.

Il est compréhensible que les lycéens veuillent porter une smartwatch, surtout s'ils utilisent déjà les téléphones Google Pixel et qu'ils souhaitent explorer les dispositifs connectés qui étendent leurs fonctions et leurs services. Mais les enfants plus jeunes commencent de plus en plus à s'intéresser aux smartwatches.

Certaines marques proposent déjà des montres conçues pour les plus jeunes - nous pensons que la Fitbit Ace 3 est une option d'entrée de gamme solide pour une smartwatch destinée aux enfants. Le lancement par Google de sa fonction School Time pourrait-il donc être le signe qu'une nouvelle smartwatch Google pour enfants est sur le point de voir le jour ?

(Image credit: Fitbit)