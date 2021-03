Vous pouvez précommander le nouveau bracelet connecté Fitbit Ace 3 dès aujourd'hui

Fitbit a dévoilé son tout dernier Fitness Tracker pour enfants, le Fitbit Ace 3. Le bracelet connecté est disponible au prix de 79,95 €, et sera livré dans le monde entier à partir du 15 mars.

Le lancement intervient quelques jours seulement après que le site web allemand WinFuture ait publié des photos de ce nouvel appareil, ainsi que ses éventuelles spécifications.

L’Ace 3 est une mise à niveau progressive de l'Ace 2 plutôt qu'une refonte complète, mais il y a quelques modifications importantes qui devraient contribuer à retenir l'attention des enfants et à les motiver à faire de l’exercice.

Il n'y a pas de moniteur de fréquence cardiaque, ce qui paraît puisque le rythme cardiaque d’un enfant varie en fonction de son âge. À la place, vous aurez droit à de nouveaux cadrans animés et des bracelets interchangeables pour donner un look plus personnalisé. Deux bracelets sur le thème des minions de Moi, moche et méchant seront d’ailleurs bientôt mis à disposition - et d'autres suivront plus tard.

La durée de vie de la batterie a également été optimisée, elle égale maintenant environ huit jours au lieu des cinq du Fitbit Ace 2.

(Image credit: Fitbit)

Un coach qui tombe à pic

C'est le bon moment pour lancer un appareil sportif pour les enfants. En effet, le manque d’activités physiques provoqué par la pandémie mondiale, avec la fermeture des piscines et des gymnases, rend difficile le développement des plus jeunes à cette heure.



L'Ace 3 rappellera aux enfants de faire au moins 250 pas par heure (avec des objectifs facultatifs personnalisables pendant le temps scolaire) - et les parents pourront fixer leurs propres challenges grâce à l'écran tactile de l'Ace 3. L'Ace 3 surveille de même le sommeil, rappelle l'heure du coucher et peut fournir des alarmes vibrantes pour réveiller les enfants sans déranger le reste de la maisonnée.

Nous mettrons toutes ces fonctionnalités à l'épreuve dès que possible avec une évaluation complète du Fitbit Ace 3.