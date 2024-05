Samsung Galaxy Z Fold 6 : des angles plus marqués et des bordures plus fines

Les fuites du Samsung Galaxy Z Fold 6 se poursuivent avec l'apparition de ce que l'on prétend être des protections d'écran pour le prochain téléphone pliable - et elles font allusion à un changement de design pour le modèle de cette année.

Posté sur les réseaux sociaux par le célèbre informateur @UniverseIce (via 9to5Google), les protections d'écran mesurent apparemment 60,2 mm de large, contre 57,4 mm pour le Galaxy Z Fold 5. On peut donc penser que cette année, l'écran de protection extérieur pourrait être plus large.

Comme vous le verrez dans notre test du Samsung Galaxy Z Fold 5, l'écran de protection utilisé lorsque le téléphone est plié est plus étroit que sur les autres téléphones pliables. Si cette fuite est exacte, c'est un point sur lequel Samsung va se pencher cette fois-ci.

Les protections d'écran (également montrées dans une vidéo d'accompagnement) semblent également avoir des bordures plus petites et des coins plus nets que les protections équivalentes pour le modèle 2023. Tout cela laisse présager une refonte substantielle du Galaxy Z Fold 6.

Les rumeurs sur le Samsung Galaxy Z Fold 6 continuent

Samsung Galaxy Z Fold6 exterior screen tempered film reveals exterior screen design. pic.twitter.com/AyQ5OCPTNVMay 7, 2024

L'un des principaux arguments de vente des téléphones pliables est qu'ils offrent aux utilisateurs un écran plus grand en cas de besoin, mais ils se replient également à une taille plus conventionnelle. Comme le montre la vidéo ci-dessus, le Galaxy Z Fold 6 pourrait ressembler davantage à un téléphone standard en termes de taille lorsqu'il est fermé.

Nous avons déjà vu plusieurs fuites concernant le Galaxy Z Fold 6 et son design : il serait plus fin et plus léger que le Galaxy Z Fold 5 lancé par Samsung en 2023, et serait disponible dans un choix de cinq couleurs.

On parle également d'un Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, qui pourrait offrir une expérience encore plus haut de gamme - avec un prix plus élevé, bien sûr. Pour ceux qui ont un budget plus serré, un Samsung Galaxy Z Fold 6 FE pourrait également voir le jour.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Selon les personnes informées, nous verrons le Galaxy Z Fold 6 - ainsi que le Samsung Galaxy Z Flip 6, la Galaxy Watch 7, le Galaxy Ring et les Galaxy Buds 3 - lors d'un autre événement de lancement Samsung Unpacked le 10 juillet.