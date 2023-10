OnePlus Open : Une nouvelle fuite dévoile un modèle pliable prêt à surpasser le Pixel

Le OnePlus Open semble être le dernier grand téléphone de l'année, et de nouvelles fuites de résultats de performances pour le prochain téléphone pliable donnent une image prometteuse de sa puissance.

D'après les résultats de Geekbench 6 communiqués sur X par l'informateur Arsène Lupin (celui-ci, voleur fictif), le OnePlus Open obtient un score monocœur de 1 557 et un score multicœur de 4 462. Pour situer le contexte, le Google Pixel Fold a obtenu un score monocœur de 1 179 et un score multicœur de 3 759, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 5 a obtenu un score de 2 050 et 5 302, respectivement.

En d'autres termes, le OnePlus Open - qui, selon les rumeurs, devrait être équipé de la remarquable puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm - semble en mesure de rivaliser avec les meilleurs téléphones pliables en termes de performances.

Outre la confirmation supposée des scores Geekbench susmentionnés, le message de Lupin présente une image de ce qui semble être un appareil OnePlus Open non ouvert, avec des détails sur les autocollants qui semblent confirmer les capacités de stockage et de mémoire vive du téléphone. D'après les images, le OnePlus Open sera doté d'un espace de stockage interne de 512 Go et d'une mémoire vive de 16 Go. Ce dernier chiffre est également apparu dans une autre fuite de spécifications du OnePlus Open, nous sommes donc convaincus de son authenticité.

OnePlus Open - unopened 🙃 pic.twitter.com/7x2H6HXWDWOctober 16, 2023 See more

En ce qui concerne le OnePlus Open, dont la présentation officielle est désormais prévue pour le 19 octobre, la première fuite de spécifications faisait état d'un appareil photo arrière à trois lentilles comprenant une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels doté d'un zoom optique 3x. Nous nous attendons également à un écran OLED pliable de 7,8 pouces et à un écran de couverture de 6,31 pouces.

Lupin lui-même a déjà laissé entendre que le OnePlus Open bénéficierait d'une vitesse de charge de 67 W, de la "plus grande batterie d'un appareil pliable" et qu'il serait disponible en deux couleurs : Voyager Black et Emerald Dusk.

On nous dit également que le OnePlus Open sera le "pliable le plus fin disponible en Amérique du Nord" et que son prix devrait commencer à 1 699 $. Bien que le tarif en euros ne soit pas encore dévoilé, il est intéressant de noter que ses concurrents directs, le Google Pixel Fold et le Samsung Galaxy Z Fold 5, sont commercialisés à partir de 1 899 €. Ce qui, OnePlus l'espère, suffira à attirer les acheteurs potentiels de téléphones pliables loin de ses concurrents mobiles plus établis.

Nous suivrons de près tout ce qui sera dévoilé lors de l'événement de lancement du OnePlus Open le 19 octobre. Coup d'envoi des débats prévu à 16 heure (France) le 20 octobre, alors restez à l'écoute de TechRadar pour les dernières informations.