OnePlus Open : une fuite révèle les détails de l'appareil photo ainsi qu'une nouvelle couleur surprenante

Le OnePlus Open a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, et les fuites se poursuivent à l'approche de sa date de lancement, le 19 octobre, avec notamment une nouvelle rumeur concernant la caméra arrière et les spécifications de l'écran du futur téléphone pliable.

Cette rumeur provient de Digital Chat Station, un site de médias sociaux chinois habituellement fiable (via Android Authority), qui affirme que le téléphone pliable sera équipé d'une caméra principale de 48 mégapixels et d'une caméra périscopique de 64 mégapixels à zoom optique 3x à l'arrière.

Bien que la troisième caméra arrière ne soit pas mentionnée ici, on pense qu'il s'agit d'un module ultra-large de 48 mégapixels. Des rumeurs antérieures avaient suggéré que l'appareil photo de 64 mégapixels serait un téléobjectif et non un périscope, et un zoom optique 6x a également été mentionné précédemment - toutes ces rumeurs concernant l'appareil photo ne se vérifient donc pas.

Le même informateur affirme que le OnePlus Open sera doté d'un écran d'une résolution de 2K, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité maximale relativement élevée de 2 800 nits. En comparaison, l'écran du Google Pixel Fold ne peut atteindre qu'un maximum de 1450 nits.

L'or est-il la couleur du OnePlus Open ?

Quelques points supplémentaires : la charge filaire pourrait atteindre 100 W, selon cette source, mais la charge sans fil n'est pas prévue. Ce dont nous pouvons être sûrs, parce que OnePlus nous l'a dit, c'est que le téléphone sera lancé le jeudi 19 octobre.

Pendant ce temps, le serial tipster (lanceur d'alertes) Evan Blass a posté plusieurs photos du futur Oppo Find N3 dans une couleur dorée qui n'avait pas été révélée auparavant. Nous avons un bon aperçu de la finesse du cadre, ainsi que du module de caméra à triple lentille qui sera installé à l'arrière du téléphone pliable.

OPPO Find N3, in gold, in the wild. pic.twitter.com/tFIl9c1o27October 13, 2023 See more

Nous parlons ici du même téléphone, même s'il s'appellera OnePlus Open sur certains marchés (dont la France et les États-Unis) et Oppo Find N3 sur d'autres.

S'il n'est pas du tout certain que le OnePlus Fold soit également disponible en or (puisque jusqu'à présent nous n'avons entendu parler que de noir et de vert), il semble qu'il y ait une chance pour que nous ayons une option or sur le OnePlus Open.