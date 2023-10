OnePlus Open : la date de sortie et le prix étonnamment bas ont été dévoilés

Nous avons vu beaucoup de téléphones pliables cette année et il y en a encore au moins un à venir, car le OnePlus Open devrait bientôt débarquer. La date exacte n'est pas connue avec certitude, mais la dernière rumeur suggère que son arrivée pourrait avoir lieu le 19 octobre.

Cette information provient de Roland Quandt (un lanceur d'alerte ayant bonne réputation), qui écrit pour WinFuture. Bien que nous prenions cette date avec des pincettes, OnePlus a récemment publié sur X (anciennement Twitter) que le OnePlus Open serait "bientôt ouvert", donc il ne devrait de toute façon pas être nécessaire d'attendre très longtemps.

Cette dernière fuite contient cependant plus qu'une simple date de sortie, puisque Quandt affirme également que le OnePlus Open sera proposé à partir de 1 699 $ (le prix en euro n'étant pas encore connu) . À titre de comparaison, le Google Pixel Fold et le Samsung Galaxy Z Fold 5 sont tous deux proposés à partir de 1 899 €, soit un peu plus de cent euros suplémentaires, et ce sont les deux principaux rivaux du prochain OnePlus Open.

Des spécifications compétitives et un design élégant pour le OnePlus Open

Image 1 of 2 (Image credit: WinFuture / Roland Quandt) (Image credit: WinFuture / Roland Quandt)

Ce tarif plus avantageux pourrait être l'un des principaux arguments de vente du OnePlus Open, mais il semble qu'il ait plus à offrir que cela, car cette dernière fuite inclut également des rendus marketing supposés officiels, qui montrent un design élégant et haut de gamme.

D'après ces images, le OnePlus Open est doté d'un grand bloc caméra circulaire à l'arrière, qui est en fait le seul élément de design que nous n'avons pas pu voir officiellement, le OnePlus Open ayant été récemment révélé en partie sur Unbox Therapy.

Ce bloc caméra abrite apparemment une caméra principale de 48MP, une ultra-large de 48MP, et un téléobjectif de 64MP, offrant un zoom optique 3x. Ces appareils photo portent la marque Hasselblad, et le OnePlus Open est apparemment doté d'un écran OLED pliable de 7,8 pouces, d'un écran de couverture de 6,31 pouces, d'un puissant chipset Snapdragon 8 Gen 2 et de 16 Go de RAM.

Ces spécifications sont comparables à celles des meilleurs téléphones pliables proposés par d'autres marques, donc si le OnePlus Open les surpasse vraiment, il pourrait être un véritable exploit en fin d'année. Nous devrions bientôt savoir si la date du 19 octobre s'avère exacte ou non, et TechRadar consacrera bien entendu un article complet à ce téléphone dès qu'il sera annoncé.