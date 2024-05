iPhone 16 : une fuite de moules laisse présager des mises à jour MagSafe cette année

Les fuites concernant l'iPhone 16 ne manquent pas, avant son lancement prévu en septembre, et la dernière en date suggère que le système de charge MagSafe utilisé par la série de téléphones phares d'Apple pourrait être modifié cette année.

Cette information provient de ShopSystem (via Neowin) et concerne des moules utilisés par des fabricants d'étuis tiers afin qu'ils puissent préparer leurs produits pour le lancement de l'iPhone 16. Ces moules nous donnent généralement une bonne indication de ce à quoi ressembleront les téléphones réels.

Dans le cas présent, on remarque que les anneaux MagSafe au dos des modèles iPhone 16 sont plus fins que ceux de leurs homologues iPhone 15. Ce n'est pas le changement le plus spectaculaire, mais il laisse présager que la technologie de recharge sans fil pourrait devenir plus efficace et plus légère - peut-être avec une réduction de la taille des chargeurs.

La version iPhone de MagSafe (par opposition à l'ancienne technologie Mac) a été lancée en 2020 en même temps que l'iPhone 12. Elle a probablement besoin d'une mise à jour, peut-être avec une augmentation de la vitesse de charge par rapport aux 15 W actuels, mais cela pourrait également signifier que les nouveaux iPhones nécessiteront un tout nouvel ensemble d'accessoires et d'étuis.

Photos, vidéos et IA Apple

iPhone 15 Plus (Image credit: Future)

Ces moules montrent également un alignement vertical de l'appareil photo pour l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, dont nous avons déjà entendu parler. Consultez notre test de l'iPhone 15 Plus et vous verrez que les deux caméras arrière sont disposées en diagonale.

L'idée est que la modification de l'alignement des caméras pourrait permettre aux iPhones les moins chers d'enregistrer des vidéos spatiales : il s'agit du format vidéo 3D développé par Apple qui peut être visionné sur l'Apple Vision Pro.

Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles les Pro et Pro Max seraient dotés d'écrans légèrement plus grands cette fois-ci, mais il est difficile de s'en rendre compte à partir de ces moules. Compte tenu de l'évolution de l'industrie au cours de l'année écoulée, il est probable que l'iPhone 16 mette également l'accent sur l'IA, avec l'aide d'iOS 18.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Si Apple s'en tient à son calendrier habituel cette année, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max devraient être dévoilés au cours du mois de septembre. Avant cela, un grand événement sur l'iPad est prévu pour aujourd'hui, le 7 mai, au cours duquel plusieurs nouvelles tablettes sont attendues.