L'événement iPad d'Apple d'aujourd'hui pourrait briser toutes les règles et réécrire le jeu de l'IA

Il est enfin temps pour l'iPad de briller. Après une longue pause entre les mises à jour, la gamme d'iPad d'Apple semble vouloir bénéficier de plus qu'une mise à jour majeure et d'un rafraîchissement du design lors de l'événement « Let Loose » d'aujourd'hui, 7 mai. Il pourrait s'agir de la vitrine de la nouvelle pièce d'Apple Silicon et de la stratégie d'Apple en matière d'IA générative.

L'événement Apple iPad de mai 2024 présente de nombreux aspects inhabituels. Tout d'abord, il se tiendra tôt aux USA, à partir de 7 heures, dans la ville natale d'Apple, en Californie. Apple a l'habitude de commencer ses événements des heures plus tard dans la matinée, à l'heure du Pacifique.

Deuxièmement, il s'agit d'un événement virtuel, mais Apple appelle cette présentation, qui devrait être une présentation vidéo préenregistrée, une « Keynote ». Les Keynotes sont généralement le premier discours d'un événement plus important et continu. À notre connaissance, il n'y a rien d'autre en cours que ce que le PDG d'Apple, Tim Cook, et ses acolytes délivreront dans ce qui devrait être une présentation de 35 minutes, selon Mark Gurman de Bloomberg, une source fiable.

La conférence mondiale des développeurs d'Apple (WWDC) aura lieu dans un peu plus d'un mois, mais Apple a apparemment choisi cet événement pour révéler une nouvelle pièce de silicium Apple : la puce M4.

Mais attendez, c'est encore plus bizarre.

Un événement Apple très différent

L'art d'Apple lui-même montre clairement que cet événement sera consacré à l'iPad, à la créativité et peut-être à quelque chose d'autre. Et si ces pommes étaient générées par l'IA d'Apple ? (Image credit: Future)

La plupart des rumeurs situent ce nouveau M4 dans la tablette haut de gamme iPad Pro 12,4 pouces attendue par Apple (l'un des nombreux nouveaux iPad attendus, dont deux nouvelles tablettes iPad Air).

En règle générale, Apple introduit des mises à jour de l'Apple Silicon dans sa célèbre gamme de Mac. La puce Apple M3 a été intégrée à l'iMac, au MacBook Pro 14, puis à l'excellent MacBook Air 13 en début d'année. De même, les MacBook Air, Mini et MacBook Pro ont été lancés avec différentes variantes de l'Apple M1 OG en 2020 avant que l'Apple Silicon n'apparaisse dans l'iPad Pro en 2021, puis l'année suivante dans l'iPad Air.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Mais ce n'est pas tout. Certains indices laissent penser qu'Apple pourrait présenter en avant-première son approche de l'IA sur l'iPad Pro, une hypothèse raisonnable puisque la plupart des gens pensent qu'Apple prépare l'IA générative sur l'appareil via la puce M4 attendue.

Peut-être ne s'agira-t-il que d'un aperçu. Sérieusement, qu'est-ce qu'Apple pourrait bien partager sur sa stratégie en matière d'IA lors de sa conférence des développeurs si tôt, dans un peu plus d'un mois ? Peu importe ce qu'Apple montre sur l'iPad, Tim Cook a récemment indiqué clairement que les intentions d'Apple en matière d'IA allaient bien au-delà d'un seul appareil. Comme il l'a déclaré aux investisseurs la semaine dernière lors de la conférence sur les bénéfices d'Apple, « Nous considérons l'IA générative comme une opportunité très importante pour tous nos produits et nous pensons que nous avons des avantages qui nous distinguent dans ce domaine ».

L'IA générative d'Apple n'est pas seulement un jeu pour l'iPad, le Mac ou l'iPhone. Il s'agit potentiellement d'un changement d'orientation stratégique de grande ampleur qui sous-tendra l'écosystème Apple.

Mais revenons à l'événement Apple de ce soir.

Apple veut prendre de l'avance sur la concurrence

Ce que Tim Cook, le PDG d'Apple, dit avant un événement Apple a toujours de l'importance. (Image credit: Getty Images / Justin Sullivan)

Si tout cela est vrai, Apple ramène soudainement l'iPad sous les feux de la rampe, en lui confiant le lancement de son dernier processeur personnalisé et de l'IA d'Apple. Il s'agit d'un grand vote de confiance et d'une grande responsabilité pour une catégorie de produits quelque peu ignorée qui, du moins sur le plan des ventes, a quelque peu vacillé ces dernières années.

À ce propos, Apple a également promis, lors de la conférence téléphonique sur les résultats, que les ventes d'iPad connaîtraient une croissance à deux chiffres au cours du prochain trimestre. Cela confirme sans doute qu'il s'agit d'un événement consacré à l'iPad et qu'Apple proposera plus qu'une simple mise à jour légère.

Bien que nous soyons surpris qu'Apple introduise de nouvelles puces et des fonctions d'intelligence artificielle dans sa gamme de produits d'une manière quelque peu rétrograde, cela a également du sens. D'ici à la WWDC 2024, Microsoft et Google organiseront tous deux des événements majeurs, Microsoft Build et Google I/O, qui devraient nous en apprendre beaucoup sur leurs efforts en cours en matière d'IA générative. Ces entreprises ont une longueur d'avance sur Apple.

En outre, Microsoft devrait lancer de nouvelles tablettes Surface équipées de puces Qualcomm, comme les Snapdragon X Plus et Snapdragon X Elite. Selon Qualcomm, ces processeurs mobiles se distinguent par leur efficacité et leurs performances, notamment dans les tâches liées à l'intelligence artificielle. Qualcomm affirme déjà que ses puces battent les M3 d'Apple.

La meilleure façon pour Apple de voler la vedette à Qualcomm, Microsoft et Google est de pré-annoncer un Apple M4 doté d'une IA et de montrer un peu de son Apple AI avant que le premier système Qualcomm ne soit livré, avant que Microsoft ne révèle les grandes mises à jour de Copilot pour Windows 12 et avant que Google ne nous impressionne avec encore plus d'astuces Gemini.

Vu sous cet angle, les projets annoncés par Apple ne sont pas si surprenants que cela. L'iPad bénéficie d'un coup de pouce qui le prépare à une année 2024 solide, les fans d'Apple et les adeptes potentiels du changement voient le M4 faire un nouveau bond générationnel en termes de performances, et nous apprenons enfin comment Apple prévoit de dominer le monde obsédé par l'IA.