Le premier modèle pliable d'Apple arriverait plus tôt que prévu - avec un écran géant de 20,3 pouces

Les rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur un iPhone pliable persistent depuis des années. Mais aujourd'hui, une source fiable affirme que le premier appareil pliable de l'entreprise pourrait arriver plus tôt que prévu - et qu'il ne s'agira probablement pas d'un smartphone.

Une note de recherche de l'analyste Jeff Pu de Haitong International Securities (via MacRumors) affirme qu'Apple a « accéléré » son travail sur une gamme d'appareils pliables, avançant apparemment la date de lancement prévue au fur et à mesure que la production s'accélère.

Selon Pu, le premier appareil de la gamme sera un appareil pliable doté d'un écran de 20,3 pouces (ce qui a déjà été signalé), qui pourrait être un iPad ou un MacBook, selon MacRumors.

Il fera apparemment ses débuts en 2025, et MacRumors ajoute que « ce calendrier serait étayé par des informations provenant de fabricants d'écrans coréens, ainsi que de fabricants de charnières américains et taïwanais ». C'est beaucoup plus tôt que ce que la plupart des fuites ont suggéré, 2026 ou 2027 étant plus communément prédit comme date de lancement.

En outre, Pu affirme qu'Apple lancera un iPhone pliable en 2026. À l'heure actuelle, il semble y avoir une certaine incertitude quant à la taille de l'écran de ce produit, avec des options de 7,9 pouces et de 8,3 pouces apparemment en cours d'élaboration (il est intéressant de noter que ces mesures correspondent à celles de l'iPad mini actuel et de la génération précédente). Selon MacRumors, Apple « pourrait lancer deux produits pliables avec ces deux options de taille d'écran, ou opter pour une seule option de taille d'écran ».

Apple a quelque chose dans sa manche

(Image credit: Shutterstock / Wit Olszewski)

Quel que soit le choix d'Apple, il est clair que l'appareil de 20,3 pouces et l'iPhone pliable, plus petit, seront des produits haut de gamme compte tenu de la technologie et des exigences qu'ils impliquent.

Par exemple, il a été rapporté qu'Apple n'était pas satisfait de la qualité d'affichage de ses appareils pliables, ce qui a gêné des entreprises comme Samsung qui ont lancé leurs propres téléphones pliables. Le perfectionnement de la technologie a probablement contribué au fait qu'Apple n'a pas encore lancé d'appareil pliable.

Cela dit, de nombreuses autres sources affirment qu'Apple travaille d'arrache-pied sur plusieurs produits pliables. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, l'analyste de l'industrie des écrans Ross Young et l'informateur d'Apple Ming-Chi Kuo ont tous convenu qu'Apple avait quelque chose de pliable dans sa manche, et tous sont considérés comme ayant des sources fiables au sein d'Apple ou de sa chaîne d'approvisionnement.

L'idée qu'Apple travaille sur un appareil pliable n'est donc pas une révélation. Ce qui est plus surprenant, c'est la date de lancement de 2025 évoquée par Pu. Il ne reste plus qu'un an avant de voir les fruits du travail d'Apple, et il se pourrait que nous n'ayons pas longtemps à attendre avant de voir à quel point la prédiction de Pu est exacte.