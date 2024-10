Samsung Galaxy S25 : Design courbé et bords minces pour les trois modèles

Nous ne sommes peut-être plus qu'à quelques mois du lancement de la série Samsung Galaxy S25, il n'est donc pas étonnant que ces téléphones fassent l'objet de fuites, et la dernière fuite semble montrer les trois modèles côte à côte.

Une photo partagée par le leaker fiable @UniverseIce sur X montre l'avant des téléphones étiquetés comme le Samsung Galaxy S25, le Samsung Galaxy S25 Plus, et le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Il n'est pas clair s'il s'agit de téléphones fonctionnels ou d'unités factices, mais à ce stade du lancement, nous pensons qu'il s'agit de la seconde option. Quoi qu'il en soit, ils nous permettent de voir pour la première fois les trois appareils les uns à côté des autres.

Nous pouvons donc voir que - si les détails de cette image sont corrects - le Samsung Galaxy S25 Plus est significativement plus grand que le Samsung Galaxy S25, mais seulement légèrement plus petit que le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Ce n'est pas très surprenant, puisque la même chose était vraie pour la série Samsung Galaxy S24, et des fuites suggèrent que le Samsung Galaxy S25 aura un écran de 6,17 pouces tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait avoir un écran de 6,86 pouces.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra serait donc nettement plus grand que le modèle standard. Et bien que nous n'ayons pas entendu parler de la taille de l'écran du Galaxy S25 Plus, son prédécesseur a un écran de 6,7 pouces, et puisque le S25 Plus ne semble pas beaucoup plus petit que le S25 Ultra ici, il est probable que la taille de l'écran soit similaire.

Des coins plus arrondis et des bords plus fins

Au-delà des tailles, vous pouvez également voir que les trois téléphones ont, sans surprise, un appareil photo à un seul objectif, comme leurs prédécesseurs, et que le Samsung Galaxy S25 Ultra a des coins plus arrondis que le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Cela correspond à d'autres fuites, et bien qu'ils ne semblent pas aussi arrondis que les coins des deux autres modèles Galaxy S25, ils donnent l'impression que le Samsung Galaxy S25 Ultra fait partie de la même série, plutôt que d'être un téléphone sans aucun rapport avec elle. Il y a donc plus d'uniformité que dans la gamme Galaxy S24.

Enfin, les trois téléphones semblent avoir des bords plus fins que leurs prédécesseurs, mais s'il ne s'agit que d'unités factices, la taille des bords n'est peut-être pas représentative de ce que l'on peut voir sur les appareils réels.

Le design général peut cependant être exact, puisque les factices sont souvent utilisés par les fabricants d'accessoires pour créer des étuis pour les téléphones avant leur lancement, de sorte que les dimensions et les autres détails du design doivent être corrects.

Cela dit, comme nous ne savons pas d'où provient cette photo, il convient de la prendre avec des pincettes.

Vous aimerez aussi