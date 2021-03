Test de la Razer Kiyo Pro

La Razer Kiyo Pro en résumé

La Razer Kiyo Pro est le dernier produit clé destiné aux streamers et aux créateurs de contenu vidéo, avec quelques fonctionnalités plaisantes et peu visibles sur le marché des webcams haut de gamme à ce jour.

Razer s'est déjà bien positionné sur le segment des webcams avec la sœur aînée de la Kiyo Pro, la Razer Kiyo originale, qui intègre une lampe annulaire. Celle-ci compte encore parmi les meilleures webcams en circulation, grâce à sa netteté impressionnante et à son design innovant.

La dernière offre de Razer cible davantage les streamers et les professionnels de la vidéo, avec des capteurs de lumière ultra-sensibles pour travailler dans des conditions de faible luminosité, un support HDR impressionnant et une capacité d'enregistrement vidéo à 60 images par seconde incroyablement fluide.

(Image credit: Future)

La plupart des webcams les plus populaires sont bien plus anciennes que ce que l'on pourrait croire : Logitech domine toujours le marché, ce depuis la sortie de l’indélogeable C920 qui remonte à janvier 2012 ! La société lance également quelques propositions de luxe comme la Brio (commercialisée en février 2017), et la StreamCam, qui a fait son entrée l'an dernier.

Aussi, l'introduction d’une nouvelle concurrente Razer s’avère une bouffée d'air frais bienvenue, venant bousculer ce monopole sans fonctionnalité surprenante depuis bien longtemps. Toutefois, ce support inédit et brillant coûte cher, et il risque ainsi d’être ignoré par une bonne partie du grand public.

La Kiyo Pro pourrait tout de même gagner les foyers par les nouveaux besoins créés par la généralisation du télétravail. Elle constitue, en effet, un outil puissant pour mener magnifiquement des sessions de visioconférence en solo ou en groupe. Car son objectif grand angle permet de choisir entre trois champs de vision (FOV) réglables pour inclure plusieurs personnes lors d'un appel vidéo.

(Image credit: Future)

La qualité vidéo est excellente, sans qu'il soit nécessaire de modifier les paramètres. Et nous n'avons rencontré aucun problème lors du paramétrage et de l’utilisation de la Kiyo Pro sous divers logiciels tels que Zoom, OBS ou Stream Labs.

Des applications comme Google Meet limitent la résolution de la webcam à 720p, mais les images restent nettes et les couleurs vives et réalistes. Un pilote téléchargeable est disponible via le logiciel Razer Synapse pour tous ceux qui aiment personnaliser à outrance les paramètres vidéo, avec des réglages toujours très intuitifs. Des modifications peuvent être apportées à l'affichage, à la saturation et à d'autres critères pour mieux sublimer votre environnement - même s’il est désordonné ou de fortune.

Nous ne pouvons pas justifier le fait de recommander un produit aussi cher à un utilisateur occasionnel, mais pour tous ceux qui recherchent une qualité vidéo incroyable pour leurs appels comme pour des sessions de streaming sur Twitch ou YouTube, cette webcam est un pur joyau brillant de précision. En dehors de la Logitech StreamCam, elle subira peu de compétition en 2021. Et probablement au cours de la décennie complète.

(Image credit: Future)

Caractéristiques techniques Voici les spécifications complètes de la Razer Kiyo Pro :



Connectivité : USB-A 3.0

Résolution photo : 2,1 Mpx (1920 x 1080)

Résolution vidéo : 1080p @60/30/24FPS, 720p @60FPS, 480p @30FPS, 360p @30FPS

Encodage vidéo : Codec H.264

Paramétrage vidéo : Oui

Champ de vision (FOV): 103°, 90°, 80°

Focus : Automatique ou Manuel

Fixation : Support ou trépied

Longueur du câble : 1,5 mètre

Prix et disponibilité de la Razer Kiyo Pro

La Razer Kiyo Pro est disponible depuis le 23 février 2021, au prix de 209,99 € sur la boutique Razer.com. Elle devrait se généraliser auprès des boutiques plus généralistes un peu plus tard cette année.

Il s'agit d'une webcam très onéreuse, et qui ne conviendra pas aux utilisateurs occasionnels de ce type de produit. A l’inverse, si vous passez beaucoup de temps à streamer - que ce soit en tant que créateur de contenu, d’enseignant amené à piloter des formations en ligne, de télétravailleurs enchaînant les visioconférences -, alors la mise à niveau conséquente de la Kiyo Pro vaut clairement ce prix fort.



En comparaison, la Logitech StreamCam est vendue actuellement à 159 €, auprès du même public professionnel. Toutefois, la StreamCam ne dispose pas d'autant de fonctionnalités que la Kiyo Pro, de sorte que si vous recherchez un champ de vision variable et une prise en charge HDR, cet investissement additionnel peut en valoir la peine.

(Image credit: Future)

Design de la Razer Kiyo Pro

Dès son déballage, vous observerez que la Kiyo Pro est beaucoup plus grande que la plupart des modèles d'appareils photo, ce qui lui permet d’inclure de puissants capteurs pour obtenir un enregistrement net à 60 images par seconde. Nous n'avons pas trouvé sa taille trop invasive, mais elle peut tout de même s’avérer gênante si vous prévoyez d'utiliser la webcam sur un ordinateur portable.

Le design cylindrique rappelle l'objectif d'un reflex, présentant une surface texturée entourant la partie avant de la webcam qui imite la bague de zoom chère à la catégorie premium d’appareils photo. Ce n'est qu’un ajout décoratif, car la Kiyo Pro ne dispose pas de commandes manuelles ici. Un cache-objectif est également fourni pour assurer votre intimité lorsque vous n’utilisez plus la webcam - et là encore, nous retrouvons une esthétique digne d’un reflex.

La webcam est livrée avec un câble USB-C filaire et une monture réglable qui permet de paramétrer sa hauteur, bien que l’orientation de la charnière signifie que vous ne pouvez pas tourner ou tordre la direction standard de la Kiyo Pro. Le modèle précédent possédait une lampe annulaire intégrée, visiblement absente de la Kiyo Pro.

La monture est multifonctionnelle et peut être utilisée comme une poignée traditionnelle à fixer sur le dessus d'un moniteur, sur un plateau de table ou à visser sur un trépied.

(Image credit: Future)

Performances de la Razer Kiyo Pro

La Kiyo Pro peut-être raccordée à votre matériel informatique immédiatement, et nous n'avons rencontré aucun problème logiciel mettant à mal la reconnaissance de l’appareil hôte. Cette webcam nécessite cependant une connexion USB 3.0, donc gardez cela à l'esprit si vous évoluez avec un ordinateur portable ou un PC plus ancien.

La qualité est incroyablement élevée pour une webcam. Nous avons comparé la Kiyo Pro à la populaire Logitech C920, ainsi qu'aux Avermedia 513 et 313, qui sont conçues pour les streamers. Aucune des webcams n'a été ajustée pour une évaluation équitable, et toutes les images ont été prises dans le même environnement et au même moment.

La détection de la lumière pour la Kiyo Pro est particulièrement bonne, les autres webcams surexposant de leur côté le modèle et l'environnement. Cela peut être ajusté via différents programmes, mais pour tous ceux qui préfèrent composer avec une configuration express, il est clair que le modèle de Razer l’emporte et délivre une prise en main ultra-rapide.

Image 1 sur 4 Image prise via la Razer Kiyo pro (Image credit: Future) Image taken on the Razer Kiyo pro Image 2 sur 4 Image prise via la Logitech C920 (Image credit: Future) Image taken on the Logitech C920 Image 3 sur 4 Image prise avec l'AverMedia Streamer Cam 313 (Image credit: Future) Image taken on the AverMedia Streamer Cam 313 Image 4 sur 4 Image prise avec l'AverMedia Streamer Cam 513 (Image credit: Future) Image taken on the AverMedia Streamer Cam 513

La Kiyo Pro va également un peu plus loin que ses rivales en proposant un enregistrement HDR (Haute Définition), au prix d'une réduction de la fréquence d'images de 60 à 30 images par seconde. C'est un sacrifice pardonnable pour tous ceux qui veulent améliorer le rendu des zones lumineuses et des ombres.



Nous avons remarqué que les zones éclairées de l'environnement et du modèle devenaient moins ternes et offraient une qualité d'image beaucoup plus claire. L'enregistrement en définition standard reste cependant très net, de sorte que pour les streamers ou les créateurs de contenu vidéo qui privilégient la fréquence d'images à la qualité globale, il demeure toujours une qualité d’image incroyable avec une vidéo d'une fluidité exceptionnelle.

Image 1 sur 2 Image prise en définition standard (SDR) (Image credit: Future) Image taken in standard definition mode (SDR) Image 2 sur 2 Image prise avec le mode HDR activé (Image credit: Future) Image taken with HDR-mode enabled

Nous avons rencontré quelques problèmes lors de l’exécution de la Kiyo Pro sous certains environnements faiblement éclairés, comme on peut le voir ci-dessous. Cette image a été prise avec un éclairage frontal doux et froid dans un environnement sombre, ce qui a fait paniquer la correction colorimétrique de la webcam et a donné à la vidéo une teinte jaune intense. Ce souci est facilement contournable en allumant une lumière sur le capteur de la webcam ou en allumant (et en éteignant) la lumière ambiante - néanmoins, nous n'avons pas pu le corriger par le biais du logiciel Razer Synapse. Cette anomalie constitue une regrettable tache sur une expérience utilisateur par ailleurs sans défaut.

(Image credit: Future)

Achetez-la si...

Vous aimez tourner ou échanger en toute fluidité

L'enregistrement à 60 images par seconde améliore vraiment l'apparence de la vidéo, plus que le passage à la résolution 4K (à 30 images par seconde).

Vous possédez une chaîne Twitch ou YouTube

C'est l'une des meilleures webcams du marché, alors si vous recherchez une qualité vidéo sans compromis, difficile de passer à côté de cette proposition riche en fonctions.

Vous êtes perfectionniste quant aux paramètres vidéo

Razer Synapse est connu pour générer quelques problèmes de réglages au démarrage, mais nous n'avons rencontré aucun souci pour définir nos paramètres vidéo. Les modifications sont très intuitives et se transposent bien sur n’importe quelle application vidéo.

Ne l’achetez pas si...

Vous recherchez une webcam bon marché

Comme mentionné, il s'agit d'une webcam extrêmement coûteuse et il existe certainement des produits moins chers pour les utilisateurs allumant occasionnellement leur webcam.