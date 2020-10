Comment envoyer des photos sur Instagram à partir de votre ordinateur ?

Il est possible d’envoyer des photos sur Instagram depuis un ordinateur, par le biais de quelques logiciels efficaces. C’est très pratique, vous permettant de faire des ajustements en utilisant un éditeur de photos gratuit conçu pour les ordinateurs de bureau plutôt que de lutter avec des applications mobiles peu ergonomiques.

Instagram rend étonnamment difficile le téléchargement de photos depuis votre ordinateur - il n’y a aucun moyen de procéder au transfert de vos clichés depuis l’application officielle pour Windows 10 ou même via le site web d’Instagram. Que dire de MacOS qui ne possède aucune application Instagram dédiée.

C’est un inconvénient de poids, en particulier si vous souhaitez publier des photos que vous avez prises avec un appareil photo numérique plutôt qu’avec un smartphone. Ou si vous désirez modifier vos photos et vidéos à l’aide d’un logiciel spécifique avant de les uploader.

Heureusement, il existe plusieurs façons de contourner et d’envoyer vos photos sur Instagram depuis votre PC ou votre Mac. Tout ce dont vous avez besoin est d’installer l’un des deux programmes gratuits mentionnés ci-dessous.

Importer vos photos sur Instagram avec Vivaldi

Crédit photo : TechRadar

1. Téléchargez Vivaldi

Vivaldi est un navigateur web très facile à utiliser et développé avec de nombreuses options de personnalisation. Il vous offre le moyen le plus simple et rapide d’uploader des photos sur Instagram depuis un PC ou un Mac. Téléchargez et installez Vivaldi, puis exécutez l’assistant pour importer des nouveaux signets ou cliquez sur « Ignorer tout » afin de poursuivre avec les paramètres par défaut du navigateur.

Crédit photo : TechRadar

2. Créez un panneau web Instagram

Depuis Vivaldi, rendez-vous sur www.instagram.com. Cliquez ensuite sur l’icône + sur le côté gauche de l’interface. Une fois ce panneau web Instagram créé, appuyez de nouveau sur le signe +. La version mobile d’Instagram apparaît, vous avez dès lors la possibilité de la redimensionner et de vous connecter… avec vos identifiants mobiles.

Crédit photo : TechRadar

3. Envoyez vos photos sur Instagram

Cliquez sur l’icône +, cette fois située en bas du site Instagram, pour choisir une photo à partir de votre PC ou de votre Mac. Cette option vous permet également d’appliquer des filtres et d’ajouter une légende ou des tags avant de finaliser le transfert de l’image vers votre compte.

Publier vos photos sur Instagram via BlueStacks

Crédit photo : TechRadar

1. Obtenez BlueStacks

L’application Instagram pour Android est superbe et vous pouvez l’exécuter sur votre bureau à l’aide de l’émulateur Android gratuit BlueStacks. Vous permettant d’envoyer des photos sur Instagram depuis votre PC ou Mac. Téléchargez et installez BlueStacks, puis attendez quelques minutes pendant que l’app se lance pour la première fois. Quittez le tutoriel à l’aide de la croix en haut à droite, assurez-vous que la langue sélectionnée soit la bonne et appuyez sur la flèche pour passer à l’étape suivante.

Crédit photo : TechRadar

2. Connectez-vous à votre compte Google

Cliquez sur « Continuer », puis connectez-vous à l’aide de votre compte Google. Consultez les conditions générales d’utilisation et, si vous êtes d’accord, cliquez sur « OK ». Les cases à cocher sont entièrement facultatives ; si vous utilisez uniquement BlueStacks pour uploader vos photos sur Instagram, n’hésitez pas à toutes les décocher. Appuyez sur la flèche et saisissez un nom d’utilisateur pour achever votre identification (il ne sera employé que pour personnaliser certaines applications).

Crédit photo : TechRadar

3. Installez l’application Instagram

Vous verrez désormais une version émulée du Google Play Store sur votre ordinateur. Cherchez Instagram dans la barre de recherche, en haut à droite, et cliquez sur le bouton « Installer ». L’application demandera l’accès à des informations, y compris vos contacts et votre position. Si cela vous convient, cliquez sur « Accepter ». Après quelques secondes, l’icône Instagram apparaîtra sous l’onglet « Mes applications ». Cliquez dessus une seule fois pour la lancer.

Crédit photo : TechRadar

4. Uploadez, appliquez des filtres et partagez vos photos

Connectez-vous à votre compte Instagram avec vos identifiants habituels. Votre flux Instagram apparaîtra comme sur un téléphone. Cliquez sur l’icône + en bas de l’écran, puis sélectionnez « Galerie ». Cliquez sur le menu déroulant en haut à gauche et choisissez l’option « Autre », puis « Choisir dans Windows ». Recherchez la photo que vous souhaitez envoyer, sélectionnez-la et cliquez sur « Ouvrir ». Vous pouvez maintenant recadrer votre photo, ajouter des filtres et une légende, avant de la partager avec vos abonnés.