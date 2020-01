Comment activer le mode sombre sur Instagram ?

Utiliser Instagram en mode sombre peut vous aider à économiser de l’énergie (comme le révèlent les recherches de Google), cela fatigue moins les yeux la nuit, le contraste peut rendre le texte plus facile à lire et ce qui est peut-être le plus important, c’est que ça a l’air cool.

Au cours des derniers mois, les développeurs se sont empressés de mettre à jour leurs applications avec de nouveaux jeux de couleurs (Google Chrome, Facebook et Twitter ont tous un nouveau design), et Instagram est l’un des derniers à disposer de cette option.

En revanche, activer le mode sombre sur Instagram n’est pas aussi simple que d’appuyer sur un bouton de l’application et cette option n’est pas encore disponible pour tout le monde. Comme Adam Mosseri, le patron d’Instagram l’a indiqué dans un tweet, il est nécessaire d’utiliser la dernière version du système d’exploitation mobile, à savoir Android 10 ou iOS 13, pour profiter des tons sombres :

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. 👀October 8, 2019