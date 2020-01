Comment activer le mode sombre sur Gmail ?

La tendance du mode sombre ne montre aucun signe de ralentissement et Gmail est l’une des dernières applications à recevoir sa refonte "Dark Mode".

Depuis l'arrivée d'iOS 13 et d'Android, votre smartphone bénéficie d'un tout nouveau mode sombre, sur plusieurs applications. Mais, en dépit de son extrême popularité sur les deux systèmes d’exploitation, Gmail a été l’une des dernières applications majeures à recevoir ce nouveau jeu de couleurs adapté.

Le mode sombre pour Gmail est disponible sur ordinateur et sur smartphone (avec quelques mises en garde, comme nous l’expliquerons un peu plus bas), et il y a plein de raisons de l’essayer. Tout d’abord, les recherches de Google indiquent que les pixels plus sombres consomment considérablement moins d’énergie. Ce qui signifie que le mode sombre pour Gmail devrait faire durer votre batterie un peu plus longtemps entre chaque charge. Et ce même si vous passez beaucoup de temps sur l’application de messagerie.

Vous pouvez également trouver le design sombre plus agréable pour vos rétines que la version Gmail par défaut. Il offre en effet plus de contraste entre les messages lus et non lus, ce qui facilite la gestion de votre boîte de réception.

Google a pris énormément de temps pour développer cette nouvelle fonctionnalité. Ce soin méticuleux se voit vraiment, selon nous.

Pour activer le mode sombre Gmail sur ordinateur, rendez-vous sur Gmail.com et cliquez sur l’icône « Réglages » (en forme d’engrenage), située en haut à droite sous votre photo de profil. Sélectionnez « Thèmes », puis faites défiler les différents thèmes disponibles. Cliquez ensuite sur la vignette noire (l’étiquette « Sombre » apparaît lorsque vous la survolez).

(Image credit: Google)

Premièrement, assurez-vous que vous disposez de la dernière version de l’application Gmail en vous rendant sur la page dédiée du Google Play Store et en cherchant le bouton « Mettre à jour ». Si le bouton n'apparaît pas, vous êtes bien paré.

Si le thème sombre d’Android 10 est activé, l’application devrait passer automatiquement à son nouveau look. Sinon, vous pouvez l’activer manuellement en cliquant sur l’icône du menu en haut à gauche, puis en faisant défiler l'écran jusqu’à l'option « Réglages », et en tapant sur « Réglages généraux ». Ici, vous pouvez changer le thème de Gmail en clair, sombre ou par défaut.

Le mode sombre n’est malheureusement pas disponible si vous utilisez Android Pie ou une version antérieure du système d’exploitation. Mais vous pouvez toujours utiliser Gmail en mode sombre en allant sur Gmail.com dans un navigateur avec le mode sombre activé. Cette option est disponible dans Chrome pour Android et Firefox Preview.

Le mode sombre pour Gmail iOS est disponible depuis l'automne 2019. Si vous avez téléchargé iOS 13, l'application Gmail a automatiquement paramétré le mode sombre. Si vous êtes toujours sous iOS 11 ou 12, il vous faudra vous rendre dans les réglages de votre appareil mobile. Et activer directement le thème sombre.

Sinon, ouvrez votre application Gmail, appuyez sur le menu hamburger 'les trois bandes horizontales), sélectionnez « Paramètres », puis « Thème » et choisissez « Sombre ».