Besoin d'un VPN pour Mac ? Norton VPN vient de bénéficier d'une sérieuse mise à jour que l'on aurait pu croire acquise

Norton, la célèbre solution antivirus, vient de moderniser son offre de VPN, la rendant bien plus sécurisée pour les utilisateurs Mac grâce à l’ajout d’un kill switch.

En août, un article rapportait que la mise à jour de Norton VPN pouvait encore mettre en danger la vie privée des utilisateurs Apple. Le problème résidait dans l’absence de kill switch sur les applications Mac et iOS, ce qui rendait le service vulnérable à des fuites de données.

Quatre mois plus tard, cette fonctionnalité cruciale est enfin disponible sur l’application VPN pour Mac. Une prise en charge pour l’application iOS est également prévue prochainement. En plus de cette amélioration, le fournisseur a simplifié le nom de son produit, désormais appelé simplement « Norton VPN » dans ses trois formules d’abonnement.

En août, le fournisseur a également ajouté de nouveaux outils de sécurité à son offre VPN, notamment un bloqueur de logiciels malveillants et frauduleux, une surveillance du dark web et un logiciel de gestion des mots de passe. (Image credit: Shutterstock)

Nouvelles caractéristiques de sécurité, nouveau nom

Les meilleurs VPN intègrent tous un kill switch. Cette fonctionnalité garantit que, si la connexion VPN échoue pour des raisons techniques ou de connectivité, l’accès à Internet est immédiatement bloqué. Du point de vue de la sécurité et de la confidentialité, cela empêche toute fuite accidentelle de données identifiables en dehors du tunnel VPN chiffré.

Chaque plateforme utilise ses propres outils pour mettre cela en œuvre, et les appareils Apple nécessitent souvent des solutions techniques plus complexes. Norton VPN proposait déjà cette fonctionnalité sur ses VPN pour Windows et Android, et macOS comble enfin son retard, tandis qu’iOS devrait suivre prochainement.

En août, interrogé sur cette absence de support, un porte-parole de Norton avait expliqué que les applications macOS et iOS utilisaient le client IPsec intégré des systèmes d’exploitation. Cette configuration s’appuie sur une fonctionnalité appelée « Connexion à la demande », qui active automatiquement le VPN dès qu’une activité réseau est détectée.

À ce moment-là, l’équipe avait assuré travailler sur une solution pour rendre le comportement du kill switch « cohérent sur toutes les plateformes prises en charge ». Désormais, cette promesse est tenue.

Bien que les applications VPN pour iPhone et iPad ne disposent pas encore de cette fonctionnalité au moment de la rédaction, son ajout est prévu prochainement. « Le kill switch sur iOS est en cours de développement et sera inclus dans les prochaines mises à jour pour renforcer l’offre complète de Norton VPN », a confirmé le porte-parole de Norton.

Mais ce n’est pas tout : Norton VPN a également changé de nom. Après être passé de « Norton Secure VPN » à « Norton Ultra VPN » en août, le fournisseur a décidé de simplifier davantage son branding en adoptant le nom « Norton VPN ».

Selon Norton, ce nouveau nom rend plus claires les distinctions entre les produits de la gamme Norton VPN et l’ancien service autonome Norton Secure VPN. Cette démarche vise aussi à faciliter la compréhension des niveaux de protection offerts par les trois formules disponibles.

Désormais, trois plans sont proposés, tous intégrant la nouvelle fonctionnalité de kill switch :

Norton VPN Standard (anciennement Norton Secure VPN) : le produit le plus basique, couvrant un seul appareil.

Norton VPN Plus (ex Norton Ultra VPN) : une couverture étendue jusqu’à cinq appareils, avec des fonctionnalités supplémentaires comme une détection des escroqueries basée sur l’IA, un bloqueur de malwares, la suppression des virus, un gestionnaire de mots de passe, des alertes sur le dark web, et 10 Go de sauvegarde cloud sécurisée.

Norton VPN Ultimate (anciennement Norton Ultra VPN Plus) : une protection jusqu’à 10 appareils, avec 50 Go de sauvegarde et des fonctionnalités avancées de contrôle parental.

La mise à jour d’août avait déjà introduit l’accès à du contenu mondial, des améliorations de compatibilité, davantage de protocoles pour les trois formules, ainsi qu’un audit indépendant garantissant l’absence de journaux. Avec cette dernière évolution, Norton VPN semble s’orienter vers des services encore plus performants et sécurisés.