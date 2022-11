Test de Norton Password Manager

Norton Password Manager est un outil de gestion des mots de passe gratuit qui remplit bien les fonctions de base, mais qui mériterait plus d'attention de la part de la société, plus intéressée par la vente d'abonnements de sécurité payants.

La plupart des gestionnaires de mots de passe proposent un service gratuit limité ou une version d'essai sans frais, mais vous devrez éventuellement payer pour accéder aux meilleures fonctionnalités. Ce n'est pas le cas de Norton Password Manager, qui est un produit de sécurité totalement gratuit.

Il ne vous coûtera peut-être pas un centime, mais vous y trouverez tout de même une connexion biométrique, des protocoles de sécurité robustes et une fonctionnalité multiplateforme de la part de la société la plus connue pour ses logiciels antivirus. Sur le papier, l'application Norton pourrait être une alternative de premier ordre et abordable à la plupart des gestionnaires de mots de passe payants des grandes marques.

Norton Password Manager : Forfaits et prix

Norton Password Manager est un outil gratuit, mais lorsque vous vous connectez, le site indique que votre abonnement est à l'essai. Cela peut inquiéter ceux qui recherchent un produit gratuit à vie, car les logiciels Norton tels que Norton AntiVirus Basic et Norton Security étaient initialement disponibles en version d'essai pour être ensuite supprimés.

Bien que Norton Password Manager soit gratuit, le site Web de Norton vous pousse gentiment à l'acheter dans le cadre d'une suite de sécurité avec un abonnement. Un nombre ahurissant d'options sont présentées, car Norton propose au moins 20 produits uniques et autant de moyens de les payer.

Le produit phare est Norton 360, une suite de sécurité par abonnement qui comprend une protection antivirus, un pare-feu, une sauvegarde sur le cloud, un VPN et une gestion des mots de passe. L'offre Standard coûte 29,99 euros pour la première année (pour une souscription avant le 29/11) et 74,99 euros pour les années suivantes. L'offre Deluxe coûte 34,99 euros pour la première année puis 134,99 euros. Elle peut être utilisée sur cinq appareils au maximum et offre 50 Go de stockage de sauvegarde sur le cloud.

Vous pouvez payer un supplément de 20 euros par an pour 50 Go supplémentaires de stockage en ligne et une surveillance de l'usurpation d'identité, ou choisir l'offre Ultimate Plus pour 500 Go de stockage en ligne, des alertes sur l'activité des cartes de crédit et une analyse des dossiers judiciaires.

Norton Password Manager : Configuration

La prise en main de Norton Password Manager est simple, car le produit est essentiellement basé sur le Web. Vous créez un compte d'utilisateur Norton et définissez un mot de passe unique pour votre coffre-fort de mots de passe, un espace ultra-sécurisé pour vos données les plus importantes.

La plupart des utilisateurs installeront également les extensions de navigateur pour Chrome, Firefox, Edge ou Internet Explorer. Ces extensions proposent d'enregistrer et de remplir automatiquement les mots de passe requis sur les sites Web. Les applications Norton Password Manager pour iOS et Android sont disponibles dans les magasins d'applications respectifs.

Il existe une application Norton Password Manager à télécharger, spécialement conçue pour importer des mots de passe depuis Chrome et Firefox. Vous pouvez également importer des mots de passe depuis des fichiers Dashlane, LastPass et 1Password, ce qui facilite le transfert vers Norton Password Manager.

Norton Password Manager : Interface et performances

Nous avons apprécié l'interface de Norton Password Manager, qui s'exécute localement dans une extension du navigateur. Elle est organisée proprement, avec des sites présentés sous forme de grille ou de liste. Des sections distinctes pour les identifiants, le portefeuille, les adresses et les notes permettent d'organiser tous vos détails personnels. Une fonction de tableau de bord de sécurité vous donne une vue d'ensemble sur vos mots de passe et leurs forces relatives. Un générateur de mots de passe permet de créer des mots de passe uniques. C'est l'un des gestionnaires de mots de passe les plus faciles à utiliser et son interface est simple, ce qui en fait une option idéale pour les personnes qui ne sont pas particulièrement douées pour la technologie.

Lorsque vous saisissez les informations d'identification de l'utilisateur sur un nouveau site Web, Norton Password Manager vous demande si vous souhaitez stocker les détails dans le coffre-fort ou dans sa base de données de mots de passe habituelle. Il est également possible de générer un mot de passe sécurisé lorsque vous créez une nouvelle entrée dans Norton Password Manager.

En plus de stocker vos mots de passe, Norton Password Manager vous donne quelques informations de base sur ceux-ci, en répertoriant les mots de passe faibles, dupliqués et anciens que vous devriez changer. Cependant, aucune information n'est disponible pour savoir si les adresses électroniques et les mots de passe que vous avez utilisés ont fait l'objet d'une violation de données.

Autochange est une fonction intéressante qui vous permet de mettre à jour le mot de passe stocké sur un site en un seul clic. Elle effectue automatiquement toutes les étapes que vous devriez normalement suivre pour changer le mot de passe. Malheureusement, elle n'a fonctionné que la moitié du temps lors de nos tests, envoyant un message d'erreur dans le reste des cas.

Cette application est facile à utiliser et possède de bonnes fonctionnalités de base, mais il est indéniable que le statut gratuit de Norton Password Manager signifie qu'il lui manque certaines fonctionnalités plus avancées. Si vous payez pour des applications ailleurs, vous trouverez la surveillance du dark web, une meilleure prise en charge des différents navigateurs et systèmes d'exploitation et des applications dédiées plutôt que des extensions pour navigateur. D'autres applications offrent davantage d'options pour organiser et classer vos mots de passe, ainsi qu'une fonctionnalité de recherche plus robuste.

Norton Password Manager: Sécurité

Norton Password Manager dispose de solides fonctions de sécurité qui le placent au même niveau que les meilleurs gestionnaires de mots de passe. Vos données sont stockées dans le cloud à l'aide d'un cryptage AES 256 bits.

Toutes les connexions du navigateur au cloud sont effectuées via des connexions sécurisées TLS. Le seul moyen de déverrouiller les données de votre chambre forte est de saisir son mot de passe, qui n'est jamais stocké ni envoyé nulle part. Mieux encore, l'authentification à deux facteurs est disponible si vous installez l'application Norton Password Manager sur votre appareil mobile.

Il s'agit d'un ensemble solide de fonctions de sécurité, mais si vous examinez les applications payantes, vous trouverez des logiciels offrant des options de cloud plus polyvalentes, un éventail plus large d'options d'authentification et des algorithmes de cryptage personnalisés.

Norton Password Manager: Support

Norton dispose d'un site d'assistance important, mais celui-ci ne consacre que très peu d'attention à Norton Password Manager. Il y a une FAQ de base et quelques documents qui vous présentent certaines fonctionnalités, mais ils ne comportent généralement pas la moindre image et ne contiennent qu'occasionnellement des vidéos. La recherche d'aide sur des sujets renvoie souvent à des résultats concernant d'autres produits.

Il existe un forum d'assistance avec quelques messages par jour, mais Norton Password Manager partage ce forum avec Norton Safe Web et Norton Safe Search, ce qui rend difficile la résolution de vos problèmes.

Nous avons testé le chat en direct disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en posant à l'agent de support quelques questions simples sur le produit. Bien que le chat en direct soit réactif, l'agent ne semble pas avoir été formé au produit et n'a pas pu répondre à nos questions de base.

Norton Password Manager: La concurrence

LastPass propose un compte gratuit avec plus de fonctionnalités que Norton Password Manager, comme le partage des mots de passe entre deux personnes, les rapports d'audit et un meilleur générateur de mots de passe. Si vous êtes prêt à payer pour un compte premium, LastPass ajoute des fonctionnalités telles qu'une assistance technique prioritaire, des options multi-facteurs avancées et le partage de mots de passe entre plusieurs personnes.

Norton Password Manager: Conclusion

Norton Password Manager fonctionne assez bien en tant que gestionnaire de mots de passe de base, mais on sent bien que le logiciel gratuit n'est pas une priorité pour Norton. La fonction Autochange est intéressante lorsqu'elle fonctionne, et nous ne doutons pas que nos mots de passe sont sécurisés avec Norton, mais il n'y a rien ici que d'autres gestionnaires de mots de passe gratuits ne fassent pas mieux.