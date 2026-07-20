Claude peut désormais remplir vos mots de passe à votre place, à une condition bien précise

1Password annonce un partenariat avec Claude, permettant à l’IA d’Anthropic de s’authentifier au nom des utilisateurs grâce à une architecture sans exposition des données

Chaque connexion est validée par biométrie

Un nouveau mode agent dans l’extension navigateur verrouille l’interface lorsque des agents d’IA prennent la main

Le gestionnaire de mots de passe 1Password lance un nouvel outil qui permet à l’assistant d’intelligence artificielle Claude de s’authentifier au nom des utilisateurs, afin d’accomplir des tâches jusqu’ici impossibles sans compromis importants en matière de sécurité.

1Password pour Claude repose sur une « architecture sans exposition ». Concrètement, Claude peut demander à 1Password d’effectuer la connexion, sans jamais voir les identifiants, qui ne sont jamais chargés dans sa mémoire.

En retour, 1Password notifie l’utilisateur et demande une validation biométrique avant de poursuivre. Une fois accordée, les identifiants sont remplis automatiquement, puis vérifiés pour s’assurer qu’ils n’ont pas été exposés sur la page. En cas d’échec, les champs sont effacés et un retour est envoyé.

Mode agent

« Un nouveau modèle de sécurité, conçu pour les agents et non uniquement pour les humains, est nécessaire », déclare Nancy Wang, directrice technique de 1Password. « La solution ne consiste pas à confier ses secrets aux agents. Elle consiste à permettre à un utilisateur d’autoriser un agent à utiliser un identifiant sans lui donner accès. Claude sait qu’une connexion a été utilisée, sans avoir besoin du mot de passe ou du code à usage unique dans son contexte. C’est sur cette distinction que repose la confiance dans les agents et le socle construit avec Anthropic. »

Pour renforcer encore sa sécurité, 1Password annonce aussi le mode agent, une nouvelle fonctionnalité de son extension navigateur qui offre visibilité et contrôle sur les agents d’IA opérant dans le navigateur. Lorsqu’un agent compatible prend la main, l’extension 1Password se verrouille automatiquement et masque l’interface. L’agent ne peut utiliser que les identifiants et codes à usage unique explicitement autorisés pour la tâche en cours.

Même sans configuration de l’intégration, et même si 1Password n’est pas requis pour la tâche agentique en cours, le mode agent fonctionne, précise l’entreprise. D’autres agents, en plus de Claude, sont également pris en charge.

Un débat important se poursuit actuellement sur le niveau d’accès à accorder aux agents d’IA et les règles à encadrer. Des cas problématiques ont déjà été observés, avec des agents supprimant des boîtes mail entières ou compromettant des journées de travail. Reste à voir si cette approche s’imposera ou si la méfiance envers l’accès des IA à certains services perdurera.