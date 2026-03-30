Claude serre la vis sur son utilisation aux heures de pointe

Claude épuise désormais vos limites d’utilisation sur cinq heures plus rapidement pendant les heures de pointe en semaine (15h–21h, heure de Paris)

Ce changement n’a pas fait l’objet d’une annonce officielle : il est apparu via une publication d’un ingénieur sur X

Vos limites hebdomadaires restent inchangées, mais le moment où vous utilisez Claude compte désormais plus que jamais

Anthropic réduit les limites de messages, y compris pour les abonnés Pro et Max, pendant les heures de pointe, dans une nouvelle tentative de faire face à la demande.

« Pour gérer la demande croissante pour Claude, nous ajustons nos limites de session de 5 heures pour les abonnements free/Pro/Max pendant les heures de pointe. Vos limites hebdomadaires restent inchangées », a déclaré Thariq Shihipar, ingénieur travaillant sur Claude Code, dans une publication sur X.

Contrairement à ChatGPT, qui fonctionne avec une limite quotidienne de messages, Claude opère par fenêtres de cinq heures. Une fois la limite atteinte dans cette période de cinq heures, il faut soit utiliser un modèle moins premium, soit attendre la réinitialisation de la prochaine fenêtre pour y accéder de nouveau.

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Lorsqu’une entreprise d’IA modifie les règles après l’inscription des utilisateurs, cela provoque généralement une réaction négative. Pourtant, ce type de situation semble se produire assez fréquemment. La suppression sans préavis du générateur vidéo Sora par OpenAI cette semaine en constitue un exemple récent.

Cette fois, c’est Anthropic qui change les règles relatives aux limites de messages, prenant ses utilisateurs de court.

To manage growing demand for Claude we're adjusting our 5 hour session limits for free/Pro/Max subs during peak hours. Your weekly limits remain unchanged.During weekdays between 5am–11am PT / 1pm–7pm GMT, you'll move through your 5-hour session limits faster than before.March 26, 2026

Environ 7% des utilisateurs concernés

Shihipar poursuit :

« En semaine, entre 15h et 21h (heure de Paris), vous atteindrez vos limites de session de 5 heures plus rapidement qu’auparavant. »

Pour les utilisateurs situés en heure GMT, il est préférable d’éviter l’après-midi et le début de soirée.

Pour ceux qui vivent dans d’autres pays, il faudra déterminer à quels moments les heures de pointe de Claude s’appliquent localement.

Selon Shihipar, « environ 7 % des utilisateurs atteindront des limites de session qu’ils n’auraient pas atteintes auparavant, en particulier dans les offres Pro. Si vous lancez des tâches en arrière-plan gourmandes en tokens, les déplacer en heures creuses permettra d’étendre vos limites de session. »

Shihipar conclut sa série de publications en indiquant : « Je sais que cela a été frustrant. Nous continuons d’investir pour améliorer notre capacité de mise à l’échelle de manière efficace. Je vous tiendrai informés des progrès. »

Surveiller de près son utilisation

Il peut sembler surprenant qu’Anthropic ait laissé cette annonce se faire de cette manière. L’information a été discrètement diffusée par l’un de ses ingénieurs sur les réseaux sociaux, plutôt que via l’un de ses comptes officiels sur X ou sur son site web.

Il est compréhensible qu’une entreprise ne souhaite pas mettre en avant une nouvelle susceptible d’agacer ses clients. Toutefois, la mesure paraît significative, et il est tout à fait possible que de nombreux utilisateurs de Claude ne soient pas informés de ces changements.

Plus tôt ce mois-ci, Claude avait temporairement doublé les taux d’utilisation pour tous les utilisateurs en dehors des heures de pointe. Cette annonce, en revanche, avait été publiée via le compte officiel de Claude sur X, bien que l’augmentation ne fût que temporaire, du 13 mars 2026 au 28 mars 2026.

Claude fonctionne depuis toujours avec un système de paiement à l’usage pour obtenir du temps supplémentaire, à condition d’être abonné à une offre payante (Pro, Max 5x ou Max 20x). Cela permet de continuer à utiliser Claude après avoir atteint les limites du forfait. Les modalités d’activation sont détaillées sur le site de Claude.

Concrètement, ce changement implique qu’il faut désormais réfléchir plus stratégiquement au moment d’utiliser son compte Claude, d’autant plus que les heures de pointe varient fortement selon les pays.

Cela signifie également qu’il convient de surveiller attentivement la manière dont les entreprises d’IA fournissent leurs services, car les limites ne sont plus fixes : elles évoluent.