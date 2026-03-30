« Je ne suis pas fan de l’IA » : Steve Wozniak démonte les limites de l’intelligence artificielle

Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, a partagé ses réflexions sur l’intelligence artificielle

Il affirme ne pas être « un fan » de ChatGPT, Claude et autres outils similaires

Ses commentaires interviennent alors qu’Apple poursuit le développement de ses propres technologies d’intelligence artificielle

Comme d’autres géants de la technologie, Apple s’engage pleinement dans le développement de l’intelligence artificielle (IA). Toutefois, si le cofondateur de l’entreprise, Steve Wozniak, était encore impliqué dans ses activités, les choses pourraient être bien différentes.

Dans une interview accordée à l’émission The Claman Countdown sur Fox Business, Wozniak a révélé qu’il n’était « pas un fan » des systèmes d’IA pour diverses raisons. Cette position contraste fortement avec celle du PDG d’Apple, Tim Cook, qui a décrit l’IA comme quelque chose de « si profond et pouvant être extrêmement positif ».

Pour Wozniak, l’IA présente trop de défauts pour susciter son adhésion. Par exemple, il explique qu’il peut demander à un outil d’IA la différence entre deux objets et obtenir une réponse longue et détaillée. En revanche, lorsqu’une question similaire est posée à un être humain, la réponse peut prendre la forme d’une histoire plutôt que d’une simple exposition de faits.

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« Je veux savoir qu’un être humain, comme moi, réfléchit, comprend ce que je pourrais ressentir et perçoit les émotions », a-t-il ajouté.

Ce n’est pas seulement le manque de profondeur émotionnelle qui le détourne de l’IA, mais aussi son manque de fiabilité. Après avoir testé divers outils reposant sur des modèles de langage (LLM), Wozniak affirme qu’il lui arrive parfois d’avoir du mal à obtenir une réponse claire de la part d’une IA. « Je veux un contenu fiable à chaque fois », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas un fan de l’IA. »

Pour un retour en arrière, découvrez notre entretien avec Steve Wozniak réalisé il y a neuf ans. De la réalité augmentée à l’USB-C, ses analyses technologiques de 2016 sont mises à l’épreuve du temps.

Steve Wozniak: quick fire interview - YouTube Watch On

« Nous rendre moins pertinents »

(Image credit: Shutterstock/Qubix Studio)

Les commentaires de Wozniak interviennent à un moment délicat pour les efforts d’Apple en matière d’intelligence artificielle. L’entreprise a semblé prise de court par l’émergence de ChatGPT fin 2022, et ce n’est qu’à l’été 2024 qu’Apple a dévoilé son propre système d’IA, baptisé Apple Intelligence. Malheureusement, celui-ci a rencontré de nombreux obstacles, et plusieurs fonctionnalités phares annoncées n’ont toujours pas été lancées deux ans plus tard.

Ce n’est pas la première fois que Wozniak s’exprime sur l’IA. Dès 2011, il abordait déjà le sujet, déclarant lors d’un discours : « Chaque fois que nous inventons un ordinateur pour accomplir une nouvelle tâche, il effectue notre travail à notre place, nous rendant moins pertinents. » En 2018, il se montrait toutefois moins préoccupé, affirmant que « ce que l’on appelle parfois intelligence artificielle correspond simplement à l’état de l’art de ce que les ordinateurs peuvent accomplir à un moment donné… Si l’on remonte dans le temps, les machines ont toujours rendu les humains plus puissants. »

Ces déclarations ont toutefois précédé l’essor des chatbots alimentés par l’IA, tels que ChatGPT et Google Gemini. Désormais confronté directement à ces outils, il apparaît clairement que Wozniak ne leur voue pas une grande admiration. Mais alors qu’Apple poursuit le développement de ses propres systèmes d’intelligence artificielle, il semble que le cofondateur reste en désaccord avec l’entreprise qu’il a contribué à créer il y a plus de cinquante ans.