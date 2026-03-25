ChatGPT a le talent de paraître sûr de lui. Une question est posée, et la réponse arrive, structurée et fluide. Mais faut-il toujours lui faire confiance ?

Le ton suggère une autorité, l’assurance séduit, mais elle peut aussi masquer le fait que la réponse ne constitue qu’une interprétation possible du problème.

Un simple ajustement dans la conversation peut changer la donne et produire une réponse bien plus nuancée. Après la réponse de ChatGPT, il suffit d’écrire : « convaincs-moi du contraire » et d’observer ce qui suit.

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La même IA qui vient d’exposer un raisonnement clair et ordonné se met alors à l’examiner, à en chercher les failles et les points faibles qu’elle n’avait pas mentionnés au départ. Le résultat peut surprendre.

La première réponse pouvait recommander une décision, expliquer un concept ou justifier un choix. La seconde reformule ce même contenu en mettant en avant les limites, les interprétations alternatives et les situations dans lesquelles la conclusion initiale pourrait ne pas tenir.

Convaincs-nous

Imaginons qu’il soit demandé à ChatGPT s’il vaut la peine de payer pour une application qui promet d’améliorer la productivité. La première réponse pourrait souligner les avantages, évoquer le gain de temps et les fonctionnalités utiles, avec un ton clairement favorable.

Demander ensuite à ChatGPT de convaincre du contraire change radicalement l’angle. La fatigue liée aux abonnements, l’existence d’alternatives gratuites et l’éventuelle inadéquation de l’application avec la réalité quotidienne apparaissent pour la première fois. La décision ne semble plus évidente.

Prenons un exemple plus personnel : demander si changer de carrière est une bonne idée. La réponse initiale peut mettre l’accent sur les nouvelles opportunités et l’attrait du changement. Le ton peut paraître encourageant, presque motivant.

Inviter l’IA à convaincre du contraire fait émerger les incertitudes. ChatGPT peut alors évoquer les risques financiers, la difficulté d’entrer dans un nouveau secteur ou les avantages du poste actuel, parfois sous-estimés. La seconde réponse ne contredit pas nécessairement la première, mais elle rééquilibre la réflexion en donnant du poids à l’angle absent.

ChatGPT est capable de générer plusieurs lignes de raisonnement, mais il tend à les présenter séparément. Par défaut, il cherche à être utile et à s’aligner sur la question posée.

Lorsque le point de vue opposé est explicitement demandé, il ne s’agit pas tant de forcer l’IA à inventer quelque chose de nouveau que de l’inviter à exposer des éléments qui ne correspondaient pas à son orientation initiale.

Un double pour débattre

L’efficacité de la formule « convaincs-moi du contraire » tient à sa simplicité et à son naturel dans une conversation. Il n’est pas nécessaire de rédiger un prompt complexe ou de donner des instructions détaillées.

C’est un réflexe humain familier, le type de phrase que l’on pourrait adresser à un collègue pour tester la solidité d’une idée. ChatGPT réagit en conséquence, passant d’une posture d’exposition à une posture d’examen critique. Les généralisations et les raccourcis du raisonnement initial deviennent plus visibles.

Cette approche présente un intérêt pratique, notamment pour les décisions du quotidien. Beaucoup utilisent ChatGPT pour réfléchir à des achats, des projets ou des choix personnels. Une réponse unique et assurée peut convaincre simplement parce qu’elle est bien formulée. Introduire un contre-argument rétablit l’équilibre. Le système est alors amené à reconnaître les inconvénients et les limites avant qu’une décision ne soit prise.

Cela modifie également la manière dont la première réponse est perçue. Elle devient un point de vue parmi d’autres, et non une conclusion définitive. L’introduction d’un désaccord, même issu du même système, crée une forme de tension. Cette tension incite à ralentir et à examiner les options avec davantage d’attention.

La méthode n’est pas infaillible. ChatGPT peut parfois aller trop loin dans la direction opposée. L’intérêt réside dans la comparaison des deux réponses et dans l’analyse des écarts entre elles.

L’astuce consiste à élargir ce que l’on considère comme une réponse. L’IA expose une position, puis la remet en question, permettant de visualiser forces et faiblesses côte à côte. Un peu d’autocritique suffit souvent à rendre l’IA moins univoque dans son utilité.