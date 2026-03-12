Vous voulez supprimer ChatGPT ? Voici les 3 choses à faire avant de supprimer votre compte

L’élan pour quitter ChatGPT après l’accord controversé d’OpenAI avec le Pentagone semble s’être atténué (l’application est déjà revenue en tête du classement de l’App Store), mais certains utilisateurs continuent de partir.

Au moins un cadre dirigeant d’OpenAI a démissionné à cause de cet accord, et le PDG Sam Altman a depuis reconnu que le contrat avait été « précipité » et en a révisé certains aspects.

Les utilisateurs qui quittent ChatGPT semblent vouloir récompenser Anthropic pour son refus de céder aux exigences du Département de la Défense concernant une utilisation sans restriction de l’IA, en passant massivement à Claude. Toutefois, l’accès plus limité de Claude à ses modèles les plus puissants, comparé à l’approche en libre-service de ChatGPT, a pu surprendre nombre d’entre eux — même si cela pourrait en réalité être une bonne chose.

Parti pour de bon

Si l’idée de quitter ChatGPT fait son chemin, il ne suffit pas de supprimer son compte. Plusieurs étapes importantes doivent d’abord être suivies afin de protéger ses données et d’éviter de perdre des informations susceptibles d’être utiles ultérieurement.

Il peut notamment être judicieux d’exporter ses données ChatGPT, de copier les souvenirs enregistrés et de supprimer l’historique des conversations avant de fermer son compte — les détails des trois procédures figurent ci-dessous.

1. Importer ses souvenirs dans Claude

Si Claude a été choisi pour remplacer ChatGPT, une option dédiée à l’importation des souvenirs est disponible (il s’agit des éléments que ChatGPT conserve d’une conversation à l’autre).

Il serait tentant d’imaginer qu’un simple bouton suffise pour automatiser l’opération, mais le processus s’avère un peu plus complexe — et légèrement plus fastidieux.

Lors de la première ouverture de Claude, une question apparaît pour activer la fonction mémoire. Il faut sélectionner « Utiliser la mémoire ». Ensuite, dans l’interface web, cliquer sur son nom en bas à gauche de l’écran. Choisir Settings, puis Capabilities dans les menus affichés.

Dans la section Memory, une option permet d’importer la mémoire depuis d’autres fournisseurs d’IA (Import memory from other AI providers). Cliquer sur Start Import. Un texte apparaît, qu’il faut copier et coller dans ChatGPT. Cette action incite ChatGPT à afficher l’ensemble des souvenirs enregistrés. Il suffit ensuite de coller les résultats dans le champ prévu à cet effet.

2. Récupérer ses données

Cette étape n’est pas obligatoire, mais il peut être utile d’obtenir une copie complète de ses données ChatGPT avant de fermer définitivement son compte. Bonne nouvelle, l’ensemble des données peut être téléchargé. En revanche, l’opération n’est pas immédiate : une demande doit être soumise.

OpenAI peut prendre un certain temps pour traiter cette requête, mais un lien de téléchargement est envoyé par courriel après quelques jours. Ce lien expire 24 heures après réception.

Pour en faire la demande, cliquer sur l’icône de profil en bas à gauche de l’interface web ChatGPT, puis sélectionner Settings, puis Data Controls. Cliquer sur le bouton Export situé à côté de l’option Export data, puis suivre les instructions affichées à l’écran.

3. Supprimer toutes les conversations

Il est recommandé de suivre d’abord l’étape 1, mais il est possible de supprimer l’ensemble des conversations avant de quitter ChatGPT afin de s’assurer qu’aucune donnée ne subsiste après le départ.

Pour cela, retourner dans les paramètres Data Controls et cliquer sur Delete all, situé à côté de l’option Delete all chats.

Il convient de noter que si une conversation supprimée disparaît immédiatement de l’historique visible, OpenAI peut mettre jusqu’à 30 jours pour effacer définitivement les données après activation de cette option. En revanche, aucune restauration n’est possible une fois la suppression confirmée — il n’y a pas de retour en arrière.