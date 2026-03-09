Le « mode adulte » de ChatGPT encore repoussé, OpenAI temporise

OpenAI a annoncé que le mode adulte de ChatGPT est de nouveau retardé

La mise à jour devait initialement être lancée en décembre

OpenAI indique travailler pour l’instant sur des améliorations jugées prioritaires

C’est en octobre dernier que le PDG d’OpenAI, Sam Altman, avait promis l’arrivée d’un mode adulte pour ChatGPT — destiné à générer des contenus érotiques et d’autres contenus similaires. La fenêtre de lancement prévue en décembre est désormais dépassée, et les discussions réservées aux adultes vont encore devoir attendre.

Un porte-parole d’OpenAI a indiqué à Axios (via TechCrunch) que l’entreprise « repousse » le lancement du mode adulte à une date ultérieure non précisée. À l’heure actuelle, a-t-il expliqué, les ingénieurs d’OpenAI travaillent sur des mises à jour « plus prioritaires ».

Parmi ces priorités figurent des améliorations de l’intelligence du modèle, des ajustements de sa personnalité, ainsi qu’une attitude « plus proactive » de ChatGPT. « Nous croyons toujours au principe consistant à traiter les adultes comme des adultes, mais mettre au point l’expérience adéquate demandera plus de temps », a précisé le porte-parole.

On ne sait en réalité que peu de choses sur ce mode adulte de ChatGPT. OpenAI indique toutefois qu’il ne sera accessible qu’aux comptes dont les utilisateurs auront été vérifiés comme ayant plus de 18 ans — même si des problèmes initiaux ont été signalés concernant le dispositif de vérification d’âge.

Éthique et IA

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a dû répondre à de nombreuses questions ces derniers jours. (Image credit: Getty Images / VCG / OpenAI)

Cette annonce intervient alors qu’OpenAI traverse une période de vives controverses autour de l’éthique de l’intelligence artificielle. La décision de l’entreprise de conclure un accord avec l’armée américaine a suscité de fortes critiques, notamment en raison d’inquiétudes liées à la surveillance de masse et aux armes autonomes. Les chiffres suggèrent par ailleurs qu’un nombre significatif d’utilisateurs de ChatGPT quittent l’application.

Les utilisateurs ne sont pas les seuls concernés : la responsable de la robotique chez OpenAI, Caitlin Kalinowski, a quitté l’entreprise à la suite de l’accord avec le Pentagone. Ce n’est pas la première fois que des employés d’OpenAI expriment des préoccupations au sujet des politiques de sécurité de l’entreprise.

Dans ce contexte, il n’est peut-être pas surprenant qu’OpenAI cherche à éviter de nouveaux débats sur les usages légitimes ou non de l’intelligence artificielle. À ce stade, aucune nouvelle date de lancement n’a été annoncée pour le mode adulte de ChatGPT.

La mise à jour la plus récente de ChatGPT concerne un nouveau modèle GPT-5.4 Thinking, déployé il y a quelques jours et conçu pour des tâches plus complexes. En attendant, des bots d’IA destinés à un public adulte restent largement accessibles, pour qui sait où chercher.