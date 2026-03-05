Abandonner ChatGPT pour Claude ? Les 5 vérités qu’on vous cache

Depuis qu’OpenAI a annoncé son accord avec le Pentagone, quelques heures seulement après qu’Anthropic a refusé de revenir sur sa position concernant l’usage de l’IA pour la surveillance de masse des citoyens américains et dans les armes autonomes, le nombre de personnes annonçant la suppression de leur compte ChatGPT pour passer à Claude semble avoir augmenté de façon exponentielle. L’application Claude a même dépassé ChatGPT en nombre de téléchargements sur l’App Store d’Apple, peut-être pour la première fois.

Mais Claude gagnait déjà en popularité, avant même ces derniers événements, notamment grâce à sa publicité diffusée pendant le Super Bowl, qui visait directement OpenAI et l’utilisation de la publicité sur sa plateforme. Avant le Super Bowl du 8 février, Claude se situait autour de la 42e place sur l’App Store. Depuis, l’application est restée dans le top 10 chaque jour et figure désormais parmi les dix meilleures applications de productivité sur iOS dans 80 pays, contre un seul au début de l’année 2025.

Anthropic indique que ses chiffres internes continuent d’accélérer : le nombre d’utilisateurs gratuits aurait augmenté de plus de 60 % depuis janvier, les inscriptions quotidiennes auraient triplé depuis novembre (avec un record historique battu chaque jour cette semaine), et le nombre d’abonnés payants aurait plus que doublé cette année.

Ainsi, après des années d’utilisation de ChatGPT, tester Claude semble particulièrement pertinent aujourd’hui, d’autant qu’Anthropic a récemment rendu accessibles aux utilisateurs gratuits plusieurs de ses meilleurs outils, notamment l’accès aux Projects, aux Artifacts et aux connecteurs d’applications.

En tant qu’utilisateur actuel de ChatGPT Plus, voici cinq éléments qu’il aurait été utile de connaître avant de commencer à utiliser Claude.

1. Limites d'utilisation

L’interface de Claude ressemble beaucoup à celle de ChatGPT — menu à gauche, barre de saisie en bas — avec simplement une palette de couleurs différente. Les principales différences se situent en profondeur, notamment dans le fonctionnement des limites d’utilisation.

Avec l’offre gratuite, les limites d’utilisation de Claude reposent sur une fenêtre glissante de cinq heures, et non sur un plafond quotidien fixe. Comme avec ChatGPT, aucun nombre de messages n’est garanti : cela dépend de plusieurs facteurs, comme la longueur des messages, l’envoi de fichiers ou la charge des serveurs d’Anthropic. En pratique, cela correspond à environ 15 messages par tranche de cinq heures, voire moins si les serveurs sont sollicités, ce qui rend Claude moins généreux que ChatGPT en matière d’usage.

Comme avec ChatGPT, pour bénéficier d’un volume d’utilisation supérieur, une mise à niveau est nécessaire. L’offre Pro coûte 20 dollars par mois et offre cinq fois plus d’utilisation que l’offre gratuite. L’offre Max est disponible en deux niveaux selon les besoins :

Max x5 : 100 dollars par mois

Max x20 : 200 dollars par mois

Autre point important : Claude prend en compte l’ensemble de la conversation pour formuler une réponse. Dans un échange long, cela peut consommer davantage d’usage que dans une discussion plus courte. Il est donc conseillé d’ouvrir de nouvelles conversations plus régulièrement qu’avec ChatGPT.

2. Il est possible de passer à Claude sans perdre la mémoire de son ancienne IA

(Image credit: Anthropic)

La capacité d’un chatbot à se souvenir de détails personnels permet de gagner du temps à chaque conversation. Par exemple, s’il connaît déjà la profession de son interlocuteur, il peut adapter ses réponses de manière plus pertinente.

Contrairement à ChatGPT, la mémoire est une fonctionnalité relativement récente chez Claude, et elle vient tout juste d’être ajoutée à l’offre gratuite en plus des offres payantes. Toutefois, lors d’un passage à Claude, il n’est pas nécessaire de perdre les informations accumulées avec un précédent fournisseur d’IA.

Grâce à une nouvelle fonction d’importation disponible sur les offres payantes, il est désormais possible d’emporter ses préférences et son contexte. Il suffit de se rendre dans les paramètres de Claude et de copier-coller l’invite fournie dans l’autre IA afin qu’elle dresse, en détail, la liste de toutes les informations mémorisées, puis de coller cette liste dans Claude.

La procédure est très simple et évite d’avoir à réexpliquer à Claude chaque détail de sa vie que l’on souhaite lui transmettre.

3. Claude peut consulter les autres conversations

Si la question est posée à ChatGPT de savoir s’il peut accéder au contenu d’autres conversations, la réponse sera négative. Claude, en revanche, le peut, ce qui évite de dépendre uniquement de sa mémoire. Il est possible de lui demander de retrouver un sujet évoqué il y a quelque temps, et il identifiera la conversation correspondante.

Cette fonctionnalité peut s’avérer très utile lorsqu’une discussion pertinente a eu lieu un mois auparavant mais qu’elle est difficile à retrouver dans la liste des conversations affichées dans le menu de gauche.

4. Il est nettement plus performant pour la mise en forme que ChatGPT

Voici Claude, heureux de faire ce que ChatGPT n'a pas pu faire. (Image credit: Anthropic)

Il a déjà été évoqué la manière dont ChatGPT avait échoué à convertir une capture d’écran contenant un tableau de données en feuille de calcul : l’outil affirmait pouvoir le faire, échouait, puis reconnaissait finalement qu’il ne pouvait pas le faire.

Claude, en revanche, y est parvenu. Après avoir importé la capture d’écran d’un tableau de données, celui-ci a été converti en feuille de calcul Google en une trentaine de secondes. Il était même possible de l’ouvrir et de l’enregistrer dans Google Drive, le tout avec un compte Claude gratuit, comparé à un compte ChatGPT payant.

Il faut toutefois préciser que le processus n’a pas été parfaitement fluide. Claude a échoué lors de ses deux premières tentatives, vraisemblablement en raison d’un délai dépassé. Mais en changeant de modèle, en passant de la dernière version Claude Sonnet 4.6 à l’ancienne version Haiku 4.5, l’opération a fonctionné immédiatement.

Le résultat attendu était enfin obtenu : une feuille de calcul exploitable.

5. Il est moins complaisant que ChatGPT

Claude a tendance à s’arrêter pour poser des questions sur l’usage qui est fait de lui, voire à remettre en question certaines demandes, davantage que ChatGPT. Par exemple, lors de la rédaction d’une lettre de motivation pour un poste, Claude peut examiner le CV fourni et demander si le profil correspond réellement à l’offre. Il peut même questionner la pertinence de la candidature.

Claude est également plus enclin à demander des précisions lorsque le contexte fourni est insuffisant. Là où ChatGPT tentera généralement de produire une réponse coûte que coûte, Claude préfère solliciter davantage d’informations, ce qui conduit souvent à de meilleurs résultats.

Enfin, Claude ne déclenche pas d’intervention particulière lorsqu’un sujet sensible est abordé, contrairement à ChatGPT. Il affiche simplement une barre discrète en bas de l’écran indiquant qu’une aide est disponible, tout en poursuivant la conversation.

Passer à Claude

Dans l’ensemble, Claude manque parfois du niveau de finition de ChatGPT, notamment dans son mode vocal, et ses capacités de création d’images sont loin d’atteindre le même niveau — elles ne sont même pas comparables. En revanche, il se montre plus performant dans d’autres usages essentiels de l’IA, notamment la mise en forme de documents et l’échange d’idées. L’offre gratuite de Claude est déjà très puissante et mérite d’être testée.